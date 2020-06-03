У командуванні Сухопутних військ ЗСУ – 27 інфікованих коронавірусом.

 

У військовій частині А0105, що розташована в Києві, зафіксували спалах коронавірусу. Наразі у частині здійснили дезінфекцію, спеціалісти зробили ПЛР-тести 150 військовослужбовцям.

 

Про це в середу, 3 червня, повідомляє пресова служба командування Медичних сил ЗСУ.

 

 

“Станом на 10:00 03 червня у військовій частині А0105 хворіє 27 осіб. З них 5 осіб перебувають на стаціонарному лікуванні у Національному військово-медичному клінічному центрі, решта на лікуванні вдома під наглядом медичної служби”, – йдеться в повідомленні.

 

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

 

Як пише видання "Новинарня", військова частина А0105 – це Командування Сухопутних військ ЗСУ.

 

Зазначено, що командиру військової частини вручили припис щодо проведення протиепідемічних заходів з метою недопущення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19.

 

“Силами та засобами регіонального санітарно-епідеміологічного управління здійснено заключну дезінфекцію в осередку захворювання площею 1800 квадратних метрів. Медичною службою військової частини проведена активна робота щодо виявлення можливих контактних осіб та їхня ізоляція”, – йдеться в повідомленні.

 

Також відібрано понад 150 зразків біологічного матеріалу для лабораторного дослідження методом ПЛР.

 

Станом на ранок 3 червня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 124 людини.

 

03.06.2020

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