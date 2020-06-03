Зеленський закликав перебитися без кави, поки йтиме боротьба з контрабандою.

 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що боротьба з контрабандою буде непростою й упродовж двох-трьох років країну труситиме через зміну політики на кордоні. Наразі Зеленський закликав українців перебитися без нелеґальних марципанів.

 

Про це Президент сказав на зустрічі з представниками бізнесу в Хмельницькій області у середу, інформує аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

 

"На Закарпатті я поставив "губернатором" (мається на увазі голова ОДА, – Z) офіцера СБУ, тому що будь-якого іншого "губернатора" купують місцеві еліти або інші еліти. Купують або залякують; раніше їх навіть могли поховати там. Тому я поставив губернатором у Закарпатській області людину, яка була другою, третьою в Службі безпеки України, людину, яку бояться, на прізвище Петров. Людину, яку стороною обходять місцеві великі контрабандисти", – пригрозив Зеленський.

 

Президент зазначив, що новий голова Закарпатської ОДА провів вдалу операцію, під час котрої зупинили "звичайних нормальних" українців, які сказали, що вони "20 років платять митнику 500 баксів і їдуть", а тепер їм це робити не дають: "Та ми зараз тут тобі покажемо!" – "Показуйте". І була велика черга. Вони домовилися, автобуси між собою, що "у вас завтра нічого не буде", жодних продуктів, текстилю, ні кави, нічого іншого, "якщо ви не будете нас пропускати по $500".

 

"А ми не будемо вас пропускати. Ось що там відбувалося реально. І це відбувається на всіх митницях. Перевірка на міцність, хто кого, чи зможемо ми витримати. То Санжари, то Закарпаття, то Чернівці, на Одещині. І часто-густо – контрабанда. Так, вона так і є, і буде. Ми підтягнули туди Національну гвардію, війська – на Закарпаття. Ви таке бачили, щоб якісь маршрутники викручували руки Національній гвардії України?" Тому що ми вас тут зараз рознесемо". Ось що відбувалося на Закарпатті", – розповів він.

 

Зі слів Зеленського, врешті виявилося, що в скупченні з десятків автомобілів на кордоні було десь приблизно п'ять машин "змовників", а всі інші зрозуміли, що ніхто нікого не пропустить. "І таке буде в найближчі два-три роки, будуть вони "штормити" цю країну. Так воно буде. Але якщо ми не будемо з цим боротися, і певний час у нас з вами не буде кави, лосося, хамону, так переживемо цей час, але покажемо їм, що не буде іншого, немає іншого шансу, як зламати їм хребет. Або давайте їх пропускати", – заявив Президент.

 

03.06.2020

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