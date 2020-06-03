Андрій Єрмак звинуватив "іншу сторону" у невиконанні домовленостей Normandie.

 

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак звинуватив "іншу сторону" в невиконанні домовленостей саміту "Нормандської четвірки", що відбувся наприкінці минулого року в Парижі. Водночас, Єрмак не уточнив, чи він має на увазі Росію, а чи лишень бойовиків.

 

Про це повідомляє пресова служба Офісу Президента, звітуючи про поїздку до Берліна української делеґації на чолі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим та міністром оборони Андрієм Тараном.

 

 

Так, представники України та Німеччини погодилися, що з часу проведення грудневого саміту "Нормандської четвірки" вдалося досягнути відчутного прогресу у взаємному звільненні утримуваних осіб.

 

"Ми констатували прогрес у звільненні полонених. Однак рух до наступного взаємного звільнення, на жаль, поки що загальмований. І нам заважає не лише епідемія коронавірусу, а й конкретне невиконання іншою стороною домовленості "Нормандського саміту" в Парижі про допуск представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць утримання заручників на тимчасово окупованих територіях", – прокоментував Єрмак.

 

Керівник ОП заявив, що для прискорення в просуванні до миру слід, зокрема, вжити заходів для реалізації повного та всеосяжного режиму припинення вогню.

 

"Ми донесли до партнерів нашу стурбованість тим, що не виконується чи не найважливіша умова для просування до миру – досі не припиняються обстріли! З 19 грудня минулого року до 29 травня було зафіксовано понад півтори тисячі обстрілів з боку незаконних збройних формувань. За цей час загинуло 33 українських військових, ще 235 було поранено. Бойовики продовжують використовувати заборонене "мінськими угодами" озброєння", – заявив керівник Офісу Президента.

 

Єрмак наголосив, що Росія та підконтрольні їй незаконні збройні формування мусять забезпечити спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ безпечний і надійний доступ на тимчасово окуповані території України. Також важливо, щоб сторони виконали оновлений план розмінування та продовження процесу розведення сил і засобів за верифікації з боку СММ ОБСЄ, як і домовлялися в Normandie.

 

Крім того, співрозмовники відзначили необхідність відкриття нових контрольних пунктів в’їзду/виїзду (КПВВ) через лінію розмежування, з огляду передусім на гуманітарні критерії.

 

Керівник ОП розповів німецьким урядовцям про оновлення складу Тристоронньої контактної групи та підвищення статусу української делеґації.

 

"Україну категорично не влаштовує повільність просування вперед у "мінському форматі". Тому ми робимо все можливе, щоб переговори були ефективнішими. Ми не лише запропонували переведення зустрічей у формат відеоконференцій в режимі 24/7. Президент України Володимир Зеленський значно розширив українську делегацію у складі "мінської групи" та підвищив статус її членів", – сказав керівник ОП.

 

03.06.2020

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