На Львівській залізниці відновили роботу 65 квиткових кас. Перелік.



На території регіональної філії «Львівська залізниця» відновили роботу 65 квиткових кас на вокзалах і станціях. У касах можна придбати квитки на приміські поїзди та проїзні документи на пасажирські поїзди, що розпочали рух у рамках першої черги відновлення залізничного пасажирського сполучення. Про це повідомили на fb-сторінці Львівської залізниці.

Каси почали роботу відповідно до послаблень карантинних заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392.

На Львівській залізниці запевнили, що подбали про заходи безпеки й захист персоналу для запобігання поширенню коронавірусної інфекції. А також наголосили, що пасажири мають обов’язково використовувати засоби індивідуального захисту та дотримуватися соціальної дистанції під час перебування на об’єктах інфраструктури.

У Львівській області до послуг пасажирів – залізничні каси на Львівському вокзалі та ст. Підзамче, а також на станціях Трускавець, Стрий, Дрогобич, Моршин, Самбір, Мостиська-ІІ, Янтарна (Новояворівськ), Миколаїв, Червоноград, Ходорів, Турка, Старий Самбір, Красне, Славськ.

У Тернопільській дирекції залізничних перевезень відновили роботу квиткові каси на вокзалі Тернополя та станціях Підволочиськ, Золочів, Ланівці, Козова, Рогатин, Теребовля, Хоростків, Чортків, Заліщики та Борщів.

На території Івано-Франківської дирекції (Івано-Франківська та Чернівецька обл.) запрацювали квиткові каси на вокзалах Івано-Франківська та Чернівців, а також на станціях Коломия, Ворохта, Галич, Долина, Калуш, Надвірна, Отинія, Рахів, Снятин, Яремча.

На Закарпатті пасажири можуть придбати квитки у касах вокзалу Ужгород, на станціях Чоп, Сянки, Великий Березний, Мукачево, Свалява, Воловець, Виноградів, Королево та Лавочне.

У Рівненській та Волинській областях, які об’єднує Рівненська дирекція, відновлено роботу квиткових кас на вокзалах у Рівному та Луцьку, а також на станціях Ковель, Сарни, Здолбунів, Ківерці, Дубно, Радивилів, Броди, Володимир-Волинський, Костопіль, Дубровиця, Рокитне, Вижва, Рожище та Маневичі.