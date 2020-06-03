В Україні – рекордна за два тижні кількість нових випадків COVID-19.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 483 нових випадки коронавірусної хвороби – найвищий показник за минулі два тижні. Загальне число підтверджених діагнозів COVID-19 зросло до 24 823.
Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я у середу.
Кожен п'ятий нововиявлений випадок припав на Львівську область. Упродовж доби на Львівщині зафіксували 96 нових пацієнтів із COVID-19. У Києві виявили 62 випадки коронавірусної хвороби, у Рівненській області – 50.
Загалом, 10 440 осіб в Україні вже одужало (362 упродовж доби).
Померло 735 людей (8 за добу).
03.06.2020