В Україні – рекордна за два тижні кількість нових випадків COVID-19.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 483 нових випадки коронавірусної хвороби – найвищий показник за минулі два тижні. Загальне число підтверджених діагнозів COVID-19 зросло до 24 823.

 

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я у середу.

 

 

Кожен п'ятий нововиявлений випадок припав на Львівську область. Упродовж доби на Львівщині зафіксували 96 нових пацієнтів із COVID-19. У Києві виявили 62 випадки коронавірусної хвороби, у Рівненській області – 50.

 

Загалом, 10 440 осіб в Україні вже одужало (362 упродовж доби).

 

Померло 735 людей (8 за добу).

 

 

03.06.2020

До теми

У Всесвіті ми – виняток?
Дослідження визначило шанси на виникнення простих та розумних форм життя.
02.06.20 | | Наука
Помер Мирослав Скорик
Сьогодні на 82-му році життя відійшов у вічність композитор, музика якого стала близькою кільком поколінням українців, твори якого нині виконують на сценах усього світу.
01.06.20 | >>>> | Галичина
Деменція з елементом криміналу
Юрко ТИМЧУК
У ході еволюції і абсурд мав би якось прогресувати, ставати витонченішим і делікатнішим. Але такого не сталося і є всі шанси повернення вінців творіння на пальми.
01.06.20 | | Україна
Від коріння до пагонів
Богдан Пастух
Це голос коріння з-під землі, що причаїлося в бункері. Автор ― офіцер підпілля з псевдом «Хрін» пише ці тексти взимку 1947―1948 р.р., а згодом переписує та редагує у схроні взимку 1948― 1949 р.р. Цінність цих спогадів в тому, що написані вони по свіжих слідах.
01.06.20 | | Штука
Чи ж суперінтелект неможливий? (ч. 2)
Денієл Деннет і Девід Чалмерс
Настає час, коли наші мізки поступово переміщаються у комп’ютерні системи. Поки це лиш спогади, планування та навігація. У нас досі є це свідоме ядро і, можливо, свобода волі...
31.05.20 | | Наука
Конструювання політичних партій нового покоління
Тарас ПЛАХТІЙ
Якою має бути політична партія у часи постмодерну
31.05.20 | | Дискурси
CO₂: рекордні показники, незважаючи на коронавірус
Щодня в повітря потрапляло на 17 мегатонн CO₂ менше, але в атмосфері його кількість все одно зростає.
30.05.20 | | Наука
Bad-Ems.ru
Юрій Андрухович
Росія й російське – це наша дуже шкідлива звичка, від якої дуже варто відмовитися. Або ми її, або вона нас. Краще, щоб ми її
29.05.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.