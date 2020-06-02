Очільники МЗС і ОП заявили Німеччині про неможливість прямого діалогу із бойовиками.

Українська делеґація в Берліні на чолі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою наголосила на неприпустимості ведення прямого діалогу з російськими найманцями, представниками рухнів "ДНР" і "ЛНР".

Про це заявив міністр Кулеба після переговорів із міністром оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер, інформує інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Ми підтвердили ключові позиції про неприпустимість прямого діалогу з представниками так званих "ДНР" і "ЛНР". Ми в ТКГ розмовляємо з Росією, поінформували про наше бачення щодо кордону і на картах, як-то кажуть, конкретно пальцями показали, де що відбувається, щоб наші колеги усвідомлювали те, що з того боку нам протистоять російські командири, не донецькі, не луганські так звані, а саме російські командири, які командують цими військовими корпусами", – сказав Кулеба.

Голова МЗС додав, що вони довели "максимально чітко і прозоро" той факт, що представники рухів "ДНР" і "ЛНР" у Тристоронній контактній групі насправді є російськими громадянами.

"Ми майже всю розмову, 99% часу, говорили про ситуацію з безпекою на Донбасі. І глава Офісу Президента Андрій Єрмак, віцепрезидент Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран конкретними фактами, доказами, документами поінформували міністра оборони Німеччини про те, що насправді відбувається на Донбасі. А ви добре знаєте, що там відбувається: це системні порушення перемир'я з боку окупаційних сил і, власне, небажання Росії, на жаль, йти на конструктивний діалог у Тристоронній контактній групі, незважаючи на те, що Україна низкою кроків показала, що ми якраз налаштовані максимально серйозно", – зазначив Кулеба.

На переговорах із міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом ішлося про скликання міністерської зустрічі "нормандської четвірки".

"Ми продовжимо розмову у "нормандському форматі" на рівні міністрів. Вже незабаром відбудеться чергова така розмова, де ми обговорюватимемо ті рішення, які можуть принести мир на Донбас", – повідомив Кулеба на спільній прес-конференції із Маасом.

Дмитро Кулеба ствердив, що Україна відкрита до пошуку максимально широких компромісів, водночас, вона не переступить через свої "червоні лінії".

"Запевняю, що Україна відкрита до пошуку максимально широких компромісів, але не піде на перетин своїх червоних ліній, які стосуються національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності. І я дуже вдячний Гайко Маасу і німецьким партнерам загалом за розуміння чутливості цієї ситуації", – сказав Кулеба.

"Ми намітили під час тієї дискусії низку питань, які потребують вирішення. І відтоді послідовно і наполегливо шукаємо рішення, які дали б змогу рухатися вперед у мирному врегулюванні на Донбасі, але водночас, я хочу на цьому наголосити, не призводили до перетину червоних ліній", – додав міністр.

Зі слів Дмитра Кулеби, Україна також прагне отримати окремий майданчик для переговорів щодо Криму.

"З нашими партнерами ми говоритимемо про те, в якому саме форматі нам налагодити цей діалог, як саме має виглядати міжнародна платформа щодо Криму. І ця тема буде також предметом нашої розмови з паном Маасом у подальшому. Зараз лише ще раз наголошу, що питання Криму завжди буде серед пріоритетних для мене як для міністра закордонних справ, і доти, доки Крим не буде деокупований і не повернеться до складу України", – сказав Кулеба.