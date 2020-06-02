В апараті МОЗ – перший випадок коронавірусу.

В апараті Міністерства охорони здоров'я виявили перший випадок коронавірусу.

Про це повідомив на брифінґу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє аґенція "Укрінформ".

"Вчора в апараті МОЗ був виявлений перший випадок захворюваності на коронавірус. Відразу було виявлено коло осіб, з якими контактував цей працівник. Визначена кількість цих осіб. Сьогодні буде проведено відповідне тестування. Якась кількість людей буде відправлена на самоізоляцію", – поінформував Степанов.

Міністр запевнив, що МОЗ діятиме за визначеним алгоритмом, як це відбувається на будь-якому іншому підприємстві чи в організації.