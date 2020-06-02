COVID-19 пришвидшився: тижнева статистика свідчить про зростання темпів пандемії.

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 328 нових випадків коронавірусної хвороби. У такий спосіб, загальне число захворювань на COVID-19 зросло до 24 340 випадків.

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я у вівторок.

Статистика свідчить про те, що тренд до поступового згасання пандемії в Україні змінився збільшенням випадків коронавірусної хвороби. Епідеміологічні дані важко порівнювати день до дня (щонайменше через фактор вікенду), втім, порівняння тиждень до тижня демонструє: за минулі сім днів (вівторок-понеділок) в Україні виявили 2756 нових випадків COVID-19, натомість сімома днями раніше – 2708.

Згідно з актуальними даними, упродовж минулої доби померло 9 осіб. Загальне число летальних випадків зросло до 727.

За добу виявили 388 одужань (отже, кількість знятих діагнозів перевищила число тестів із позитивними результатами). Загальне число одужань – 10 078.

Найбільше нових випадків за добу виявили у Рівненській (53), Львівській (34), Житомирській (34), Чернівецькій (33) областях.

Жодного випадку COVID-19 не виявили у Луганській, Миколаївській, Одеській і Херсонській областях.