Міноборони вирішило відмовитися від погонів, уведених після російської агресії.

Нове керівництво Міністерства оборони хоче змінити вигляд зірок на нових погонах українських військовиків.

Про це повідомив військовослужбовець Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Сергій Місюра. Офіцер також із невдоволенням згадав про нагородження міністром оборони Андрієм Тараном Юрія Вілкула медаллю “За сприяння Збройним Силам України” й розпуск Офісу реформ Міністерства оборони.

Андрій Таран

“Нагородження Вілкула коментувати не можу, тому що я діючий офіцер ЗСУ, а коментувати дії командування не можу. Коментувати скорочення реформ в ЗСУ також не можу, тому що “зампотєхів” в ротах треба вчити, а не скорочувати. А ще не можу коментувати бачення вищого керівництва, що нинішні зірки схожі на “старі німецькі”. Тому що, ще нічого не затверджено, але посили розробити нові стандарти для зірок на погони є“, – написав Місюра у Facebook.

Офіцер підкреслив, не коментує дій вищого керівництва ЗСУ – просто написав, "які реформи в дії”.

Координатор ініціативи "Нове військо" Віталій Гайдукевич назвав міністра оборони "антиукраїнським тараном у війську" й здивувався виступом проти зорі Скоропадського.

"Українськійсть? Історичність? Традиція? Спадковість? Ні, для декого це, "шо за фашизм?", – прокоментував Гайдукевич.

Згідно з інформацією, нове керівництво воліло би відновити радянську символіку, та не наважується. "Типу, п'ятикутні зірки вони повернути не зможуть (бояться обурення), але замінити історичні ромби на "штота другоє" пробують вже", – зазначив Віталій.

Як нагадує видання "Новинарня", станом на початок російської агресії 2014 року українські офіцери мали такі самі знаки розрізнення, як в армії ворога. Відтак група “Нове військо” за підтримки міністра оборони Степана Полторака взялася розробляти новий дизайн знаків розрізнення, зокрема погонів. Дорученням міністра від 26 травня 2015 року було створено робочу групу з розробки зразків знаків розрізнення, предметів повсякденної, парадно-вихідної та парадної форми одягу та пропозицій щодо правил їх носіння.

Працюючи над проєктом, група провела історичне та художнє дослідження знаків розрізнення, які існували в Україні за часів Перших та Других визвольних змагань. Відтак поєднали деякі елементи знаків УНР, ЗУНР та Української держави.

П’ятипроменеві офіцерські зірки замінили ромбоподібними – подібні зірки ще у червні 1992 року затвердила Комісія з розробки військової символіки у Збройних силах України.

5 липня 2016 року альбом з малюнками нових знаків розрізнення та предметів форми затвердив Президент України – верховний головнокомандувач ЗС України Петро Порошенко. Їх продемонстрували на параді 24 серпня 2016 року.

9 серпня 2016 року до військ довели "Тимчасовий порядок розміщення беретного знака, емблем родів військ, носіння орденів, медалей та інших відзнак на військовій формі одягу військовослужбовців ЗС України", затверджений міністром оборони.