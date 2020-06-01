На Франківщині зріжуть дуб Симона Петлюри.


У селі Маріямпіль на Франківщині зріжуть 600-літній дуб, під яким, за легендою, 1920 року відпочивав Симон Петлюра. На його місці висадять нове дерево. «Добро» на це дали 44 депутати Івано-Франківської обласної ради, – повідомляє сайт «Версії».

 

Фото: wikimedia.org

 

Дуб росте на території Маріямпільського дендропарку, біля лікарні села Маріямпіль Галицького району Івано-Франківщини. Вісім років тому дереву надали статус заповідного об’єкта та включили його до складу природно-заповідного фонду області. Але тепер громада села звернулася до обласних депутатів із проханням зняти охоронний статус. Дуб в аварійному стані та, попри вжиті заходи, загрожує безпеці людей.

 

Наприкінці грудня 2019 року в Галицькій РДА відбулася нарада щодо збереження та реанімації дуба Симона Петлюри, відтак посадовці звернулися в науково-дослідний інститут гірського лісництва та управління екології та природних ресурсів ОДА для надання висновку про можливість проведення робіт щодо збереження та реанімації дуба Симона Петлюри у с. Маріямполі. Висновок виявився невтішним.

 

“Із 2017 року, щоб зберегти цю пам’ятку, було зацементовано об’ємне дупло в нижній частині стовбура, спричинене серцевинною гниллю. В зв’язку з тим, що дерево висотою близько 25 метрів мало розгалужену крону, дерево було стягнуто канатами. Але це не допомогло. Тому є науково-дослідний висновок, є звернення громади і погодження Міністерства енергетики й захисту довкілля України. Пропонуємо скасувати його охоронний статус”, – розповів начальник управління екології Івано-Франківської ОДА Андрій Пліхтяк.

 

Депутат Івано-Франківської міської ради Віталій Мерінов біля дуба Симона Петлюри. Фото: facebook-сторінка депутата

 

Голова облради Олександр Сич повідомив, що є пропозиція посадити нового дуба й назвати його на честь президента України.

 

“На президії надійшла пропозиція. Так водиться: дерево зрізають – дерево садять. Тому була пропозиція посадити дерево і назвати ім’ям одного з останніх президентів України. Чиїм ім’ям? Провести інвестиційний конкурс. Хто більше інвестує у розвиток екології Прикарпаття, тим іменем і назвемо дуба. Буде дуб імені…” – зазначив Сич.

 

Зрештою депутати 44 голосами підтримали рішення позбавити дерево природоохоронного статусу, тож невдовзі віковий дуб заввишки 25 метрів і зі стовбуром понад 6 метрів в обхваті таки зріжуть.

 

01.06.2020

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