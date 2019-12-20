Найцікавіші пам’ятки Чорткова «поселять» у смартфон.

 

Чортків отримає оцифровані версії восьми найпривабливіших туристичних об’єктів міста. Тож їх можна буде розглядати на екрані смартфона, просто навівши його на спеціальну листівку. Про це повідомляє сайт Чортківської міськради.

 

 

Фото: 34travel.me

 

На реалізацію проєкту «Кишенькове місто. Чортків у 3D-форматі», який переміг у Програмі мінігрантів Re_HERIT для робити з культурною спадщиною, Чортків отримає 5 тисяч євро. Також необхідне буде невелике співфінансування з бюджету міста. Проєкт увійшов до десятки фіналістів, які отримають гранти. Загалом же на програму мінігрантів було подано майже сто проєктів з різних куточків України. Ще одним проєктом з Галичини, який має отримати грант, став "Ратуша — серце міста (Івано-Франківськ)".

 

До переліку об’єктів, 3D-версію яких згодом можна буде роздивлятись у смартфоні, увійшли: будівля Чортківської міської ради, Стара ратуша й годинникова вежа, Домініканський костел, церква Вознесіння Господнього, церква Успіння Пресвятої Богородиці, церква Святої Покрови, нова синагога, Чортківський замок.

 

Домініканський костел одна з найвідоміших пам'яток Чорткова. Фото: andy-travel.com.ua

 

Кишенькове місто – це Чортків, який можна роздивлятись на відстані зігнутої руки, у смартфоні. Таку ідею на проєкт Re_HERIT підготувала начальниця відділу туризму Чортківської міської ради Оксана Свистун. А оскільки заявку мала подавати громадська організація, до проєкту долучилася ГО «Центр Ініціатива» із Чорткова.

 

Втілюватимуть проєкт львівські спеціалісти від Skeiron, які працюють над оцифруванням культурної спадщини. Наразі в Україні такий проєкт нещодавно реалізували саме у Львові. Спершу вони оцифрують перелічені об’єкти та переведуть їх у 3D-формат, розроблять дизайни й роздрукують спеціальні листівки. А також створять мобільний додаток для смартфонів. Запустивши його, потрібно навести камеру на листівку, після чого на екрані з’явиться повноцінна 3D-модель зображеного об’єкта.

 

Для довідки:

 

ReHERIT – проєкт ЄС із роботи з культурною спадщиною в Україні. Розпочався в липні 2018 року і триватиме до липня 2020 року.

 

 

Мета проєкту – робота з культурною спадщиною для економічного, туристичного, культурного й освітнього розвитку Умані, Львова та низки міст України; налагодження комунікації між органами влади, громадськими організаціями та ініціативами.

 

Основною діяльністю у Львові ReHERIT є реалізація другої частини проєкту «Простір Синагог». Команда проєкту формує розуміння спільної відповідальності за спільну спадщину через роботу з гідами, освітянами, зацікавленими сторонами. Проводить соціологічні дослідження про те, як мешканці сприймають культурну спадщину, готує аналітичні дослідження та рекомендації щодо роботи з культурною спадщиною.

 

В Умані команда проєкту працює над формуванням Стратегії розвитку туризму та паломницької екосистеми.

 

Окрім Львова й Умані, команда долучає до роботи з культурною спадщиною низку інших міст Центральної та Західної України. Зокрема, для підвищення спроможності управління культурною спадщиною на місцевому рівні було проведено кілька тренінгів та оголошено конкурс мінігрантів.

 

Проєкт ReHERIT став внеском до Міжнародного року культурної спадщини (2018), проголошеного ЮНЕСКО. Нові напрацювання представлять у липні 2020 року на форумі «Горизонти спадщини», який об’єднає усіх учасників та гравців екосистеми культурної спадщини всієї України та ЄС.

 

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