Найцікавіші пам’ятки Чорткова «поселять» у смартфон.

Чортків отримає оцифровані версії восьми найпривабливіших туристичних об’єктів міста. Тож їх можна буде розглядати на екрані смартфона, просто навівши його на спеціальну листівку. Про це повідомляє сайт Чортківської міськради.

Фото: 34travel.me

На реалізацію проєкту «Кишенькове місто. Чортків у 3D-форматі», який переміг у Програмі мінігрантів Re_HERIT для робити з культурною спадщиною, Чортків отримає 5 тисяч євро. Також необхідне буде невелике співфінансування з бюджету міста. Проєкт увійшов до десятки фіналістів, які отримають гранти. Загалом же на програму мінігрантів було подано майже сто проєктів з різних куточків України. Ще одним проєктом з Галичини, який має отримати грант, став "Ратуша — серце міста (Івано-Франківськ)".

До переліку об’єктів, 3D-версію яких згодом можна буде роздивлятись у смартфоні, увійшли: будівля Чортківської міської ради, Стара ратуша й годинникова вежа, Домініканський костел, церква Вознесіння Господнього, церква Успіння Пресвятої Богородиці, церква Святої Покрови, нова синагога, Чортківський замок.

Домініканський костел – одна з найвідоміших пам'яток Чорткова. Фото: andy-travel.com.ua

Кишенькове місто – це Чортків, який можна роздивлятись на відстані зігнутої руки, у смартфоні. Таку ідею на проєкт Re_HERIT підготувала начальниця відділу туризму Чортківської міської ради Оксана Свистун. А оскільки заявку мала подавати громадська організація, до проєкту долучилася ГО «Центр Ініціатива» із Чорткова.

Втілюватимуть проєкт львівські спеціалісти від Skeiron, які працюють над оцифруванням культурної спадщини. Наразі в Україні такий проєкт нещодавно реалізували саме у Львові. Спершу вони оцифрують перелічені об’єкти та переведуть їх у 3D-формат, розроблять дизайни й роздрукують спеціальні листівки. А також створять мобільний додаток для смартфонів. Запустивши його, потрібно навести камеру на листівку, після чого на екрані з’явиться повноцінна 3D-модель зображеного об’єкта.