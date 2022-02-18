У Львові знесли ще одну віллу початку 20 століття.

Про знесення ще однієї історичної вілли старого Знесіння повідомила сьогодні громадська активістка та екс-депутатка міської ради Юлія Гвоздович на своїй сторінці у соцмережі фейсбук.

 

"Відомої красивої вілли Завадовичів на Старознесенській уже нема. Як так можна??? Кілька років тому, коли ми клопотали, аби внести цю віллу у список пам'яток місцевого значення, мерія пообіцяла це зробити і не допустити знесення. В 2015 році саме в цій віллі був штаб кандидата в депутати ЛМР від Самопомочі – Швеця Валерія – керуючого Кавалєром! Просто не складається в голові. Як так можна не любити своє місто?", – написала львів'янка.

 

 

Мова про будинок навпроти церкви Вознесіння Господнього на "Знесінні", який належав родині Завадовичів та був побудований 1902 року. Будівництво апарт-готелю та житлового будинку на цьому місці виконком ЛМР погодив ще 2018-го року. Однак тодішній головний архітектор міста Юліан Чаплінський запевняв, що віллу Завадовичів  інтегрують у нове будівництво. Відтак активна громадськість та пам'яткохоронці дещо призупинили підготовку всіх необхідних документів для внесення цього будинку у перелік щойно виявлених пам'яток архітектури.

 

Готель, який збудують на місці вілли Завадовичів, стане частиною готелю – бутік-готель "Kavalier".

Світлини "Твого міста" та Olesya Datsko

17.02.2022

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