Деменція з елементом криміналу

У ході еволюції і абсурд мав би якось прогресувати, ставати витонченішим і делікатнішим. Але такого не сталося і є всі шанси повернення вінців творіння на пальми. Огляд подій тижня в Україні.

Кагарлик тижня

Відреформована по самі аксельбанти міліція стала поліцією, лягаві – копами, але залишилися мусорами. Незважаючи на потужного міністра, як назвав Авакова Зеленський, мати справу з правоохоронцями простому смертному небезпечно за будь-якої влади. У вже майже доісторичні часи країну розірвало від подій в провінційній Врадіївці, тепер прийшла черга такого ж периферійного Кагарлика. Півтора століття тому Конан-Дойл стверджував, що найстрашніші злочини скоюють в провінції, і англієць був правий, але те, що зараз трапляється в українській глибинці, прийшло б в голову хіба неандертальцю, якби його навчили користуватися протигазом і пістолетом та дали погони.

Двох співробітників Кагарлицького відділення поліції було затримано за те, що вони у службовому кабінеті з застосуванням фізичного насильства кілька разів зґвалтували жінку, яку викликали до відділення поліції як свідка. Переатестовані мусора закували жінку в кайданки, вдягали на неї протигаз і стріляли з табельної зброї над її головою. Тепер їх звинувачують у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб, та перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувались насильством.

Тим часом за океаном тамтешні непереатестовані мусора в також, за великим рахунком, майже провінційному Міннеаполісі «через необережність» вбили американського простого посполитого. В результаті: масові протести, спалені поліцейські відділки, барикада навпроти Білого дому. Епідемії бувають не лише коронавірусні.



Стрілянина тижня

Першою реакцією на події в Броварах було розмірковування про те, що ранкова стрілянина в «спальнику» районного центру організована силовими структурами, аби відволікти увагу населення від кагарлицького кошмару. Справді, важко повірити, що сотня озброєних не тільки «травматом», а й помповими рушницями молодих людей без очевидних вад зору і з нормальною координацією рухів пів години шмаляли одне в одного – і в результаті лише троє поранених. Конспірологів заспокоїли в МВС інформацією, що ніякого шоу не було, і розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за ч. 4 ст. 296 ("хуліганство"), ч. 1 ст. 263 ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами"), ч. 2 ст. 194 ("умисне знищення або пошкодження майна"), а також за ст. 15, ч. 2 ст. 115 ("замах на умисне вбивство двох і більше осіб") Кримінального кодексу.

Заступник Авакова Антон Геращенко повідомив, що поліція вже визначила понад 60 учасників перестрілки, зокрема й замовників. «Частина з них намагається переховуватись. Але це їм не вдасться. Всіх знайдемо й передамо до суду для визначення міри та ступеня провини кожного», – запевнив заступник міністра. Крім того, Геращенко, який виступив головним спікером дійства, розповів, що перетворити Бровари в тир просто неба вирішили представники фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями, і їхні озброєні симпатики.

Не вірити обіцянці правоохоронного чиновника, що «всіх знайдемо і передамо до суду», нема підстав, бо, як вже зазначалося, міністр МВС «потужний». А потім за допомогою «помп» і арматури комунальники, що стрижуть газони, з’ясовуватимуть між собою питання «кому, що і де косити?», а у філармоніях віолончелісти гатитимуть кулями Флобера у занадто примхливого диригента. На такі підозри наштовхує інформація про кадрові зміни, спричинені стріляниною в Броварах. Звільнений за грубі порушення і прорахунки в службовій діяльності головний поліцейський Вінниччини (звідти в Київську область постріляти приїхали кілька десятків «маршрутників») Юрій Педос, кажуть, став радником голови Нацполіції, а замінив цього офіцера Іван Іщенко, який стояв пліч-о-пліч з тітушками в Одесі під час подій 2 травня 2014 року.

І Бровари, і Кагарлик незабаром будуть ближче до кожного населеного пункту країни.

Сутичка тижня

Натхненна «відосіками» Президента Зеленського, Генпрокурор Ірина Венедіктова записала два відеозвернення до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, де поставила вимогу показати конкретні результати її роботи і звинуватила в тому, що за п’ять років існування структури хісна з неї, як з цапових ріг пантокрину.

Насправді пані прокурорку вивела з рівноваги відсутність гучних посадок корупціонерів, з приводу чого Венедіктова констатувала, що не потрібно виправдань, пояснень, посилань на поважні причини, бо "оцінку роботи прокурора дає суд".

Принаймні в одного з головних антикорупціонерів бачення власного майбутнього вже склалося. «Повний «нежданчик». Я думаю, я не перший і не останній, для кого такі історії стають «нежданчиком». Згадую слова Рябошапки (колишній генпрокурор, – Z), для якого також було несподіванкою звинувачення Венедіктової у продажу справ. А потім був Трепак (колишній заступник генпрокурора, – Z), який в понеділок прийшов на роботу в Офіс ГПУ і дізнався, що розподіл обов'язків змінили», – сказав поки що чинний керівник САП Назар Холодницький.

З НАБУ, яка не підпорядковується (поки що) ГПУ, справи підуть трохи важче, але тамтешньому начальнику Артему Ситнику варто звернути увагу, що за ліквідацію структур, які зараз нібито борються з корупцією, виступив Міхеїл Саакашвілі, який ліквідувати може будь-що. Новопризначений реформатор вважає, що функції, з якими не справляються САП і НАБУ, доцільно передати іншим, нескомпрометованим правоохоронним органам.

Мабуть, саме така думка Саакашвілі народила в голові Президента ідею створення Національної ради з питань антикорупційної політики, куди ввійшли голова Офісу Президента Єрмак, шеф СБУ Баканов і Генпрокурор Венедіктова. Корупціонери від такої кількості борцунів з ними мали б сильно загордитися і повмирати від сміху.

Штурм тижня

Державне бюро розслідувань могло б стати вдалим колективним персонажем для анекдотів, але поки що дії цієї правоохоронної структури викликають сумну усмішку навіть у найжаданішого для ДБР громадянина України Петра Порошенка.

З ентузіазмом скарабея, який пхає вперед кульку з фекалій, в Бюро придумують, як ще ускладнити тому замордованому політикою персонажу життя.

Звинувачення Порошенка в державній зраді (президент України злочинно недбало відправив три українські судна з одного українського порту в інший, а Богу душу винні росіяни через власну наївність їх обстріляли і полонили) здалося ДБР замало феєричним. Тому борці з Порошенком зацікавилися його образотворчими вподобаннями і звинуватили в контрабанді кількох десятків картин загальною вартістю чотири мільйони фунтів стерлінгів. Щоб довести всю серйозність своїх звинувачень, бійці Бюро взяли штурмом Музей Івана Гончара, подивилися на картини і забрали документи, які в майбутньому їм мають (на їхню же думку) стати в пригоді.

Добре, що хлопці в балаклавах і бронежилетах взнали про існування Айвазовського і Лагоріо, але для нового провадження, де фігуруватиме Порошенко, краще використати автобуси «Богдан». Петро Олексійович до них справді має відношення, а вони незручні, неестетично виглядають і переважно жовтого кольору, який символізує печаль. А в країні має бути весело.