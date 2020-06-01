"Шахтар" переміг "Динамо" у першому турі відновленого чемпіонату.

 

Донецький "Шахтар" обіграв київське "Динамо" з рахунком 3:1 у матчі 24-го туру відновленого чемпіонату з футболу Української прем'єр-ліги.

 

Зустріч відбулася в Києві на НСК "Олімпійський" при порожніх трибунах. Номінальним господарем поля був "Шахтар".

 

 

Команди не відсиджувалися у захисті, атакували, пресингували й радували глядацьку tv-аудиторію небезпечними моментами, свідчить пресова служба УПЛ.

 

Кияни у першому таймі більше й небезпечніше атакували і першими ж таки забили. Втім, система VAR після перегляду суддями відеоповтору взяття воріт не зарахувала. Незабаром, на 38-й хвилині, кияни таки досягли свого – гол забив Віталій Буяльський після помилки в захисті суперника.

 

Раділи динамівці успіху не довго. Втративши на мить концентрацію, дозволили Марлосу вже за хвилину обвідним ударом зрівняти рахунок.

 

Після перерви гору взяли "гірники" завдяки кращій фізичній готовності. Після кількох небезпечних моментів Марлос відзначився вдруге (67 хвилина). А незабаром, на 74-й хвилині, стрімка контратака господарів закінчилася й третім голом – крапку поставив Маркос Антоніо.

 

У іншому недільному матчі "Ворскла" ремісувала зі "Львовом" – 1:1. Гра "Карпат" проти "Маріуполя" не відбулася через виявлення коронавірусу в працівників львівського клубу.

 

Суботні матчі: "Колос" – "Десна" – 0:2; "Олександрія" – "Зоря" – 1:0; "Дніпро-1" – "Олімпік" – 3:1.

 

 

01.06.2020

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