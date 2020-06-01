Україна перейшла на третій етап пом'якшення карантину. Не вся.

1 червня Україна переходить до третього етапу послаблення карантину. Зокрема, відновлюють роботу спортивні зали та фітнес-центри, заклади освіти, поновлюється пасажирське автобусне та залізничне сполучення між областями. Проте пом'якшення стосуватиметься не всіх: МОЗ оголосило низку областей неготовими до пом'якшення обмежувальних заходів.

"Від сьогодні Україна переходить до наступного етапу послаблення карантинних обмежень, – написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у telegram. – Упродовж останніх двох тижнів ми спостерігаємо приблизно однакову кількість нових захворювань та одужань по країні. Епідемічна ситуація в більшості областей дає змогу з 1 червня відкрити спортивні зали та фітнес-центри, заклади освіти, запустити міжобласне автомобільне сполучення та залізничні перевезення", – констатував голова уряду.

Прем'єр нагадав, що рішення про зняття тих чи інших обмежень в кожній області ухвалюватимуть регіональні комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Звичне життя поступово повертається до України, але будьмо на сторожі власного здоров’я", – резюмував Шмигаль.

Згідно з найновішою аналітикою Міністерства охорони здоров’я станом на ранок 1 червня, критеріям для послаблення карантину не відповідають: Київ, Волинь, Донеччина, Львівщина, Рівненщина та Чернівеччина.

У понеділок "Укрзалізниця" повідомила про відновлення руху поїздів між окремими областями.

"Поїхали! Друзі, перший поїзд відправився зі станції Київ-Пасажирський до Костянтинівки. Дощ у дорогу – гарна прикмета. Тож щасливої дороги, пасажири!" – ідеться в дописі "УЗ".

Як повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, із 1 червня вирушать у дорогу понад 40 поїздів далеких напрямків і 214 приміських поїздів.