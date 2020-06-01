На Франківщині сьогодні був землетрус.



Сьогодні, 1 червня, на території Івано-Франківської області стався землетрус. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Землетрус зареєстрували о 07:22 за київським часом. Джерело землетрусу – в районі міста Долина Івано-Франківської області на глибині 2 км.

Про те, що сьогодні вранці «щось трусило», повідомляють у соцмережах і мешканці Долини та населених пунктів Долинського району. Зокрема, поштовхи відчули в селах Гошів, Якубів, Новоселиця, Княжолука, Тростянець, Загір'я, Яворів, Гузіїв та інших.

Скріншот: gcsk.gov.ua

Магнітуда землетрусу (за шкалою Ріхтера) – 3,2. Це означає, що землетрус можуть відчувати окремі люди всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах, проте він не несе загрози для населення.

Для довідки:

Як зазначають у Світовому центрі даних з геоінформатики та сталого розвитку, в Україні виокремлюють два основні сейсмічні регіони: Карпатський і Кримсько-Чорноморський. Сейсмічність Карпатського регіону визначається у землетрусах із вогнищами в Закарпатті, Карпатах, Прикарпатті, а також на прилеглих територіях сусідніх країн: Польщі, Словаччини, Угорщини й Румунії. Найбільш сейсмоактивним є Закарпаття.

На території західних областей України від XVII століття й до нашого часу землетруси характеризуються в основному глибинами вогнищ 2-10 км і магнітудами менш ніж 5,5. Унаслідок невеликої глибини ці землетруси викликають локальні коливання на поверхні ґрунту з інтенсивністю до 7-7,5 бала. Такі коливання відчуваються на Закарпатті від глибших і більших за величиною землетрусів, вогнища яких розташовані в Румунії.

У Передкарпатті найбільший землетрус із достовірно описаних стався 1875 року в районі міста Великі Мости на Львівщині. Він характеризувався магнітудою 5,3 із глибиною вогнища 19 км і відчувався в епіцентріальній зоні з інтенсивністю 6 балів.

На значну частину території України впливають підкоркові землетруси із зони Вранча в Румунії (район зчленування Східних і Південих Карпат). Вогнища землетрусів, здатних спричинити мікросейсмічні прояви на території України, розташовані в мантії на глибинах від 80 до 190 км. Максимальні магнітуди землетрусів з цієї зони досягали 7,6 бала. Через великі глибини і магнітуди землетруси зони Вранча проявляються на величезній території: від Греції на півдні до Фінляндії на півночі.