Коронавірус уразив 24 тисячі людей в Україні.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 340 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальне число підтверджених випадків COVID-19 зросло до 24 012. 

 

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ.

 

 

За час пандемії коронавірусу померло 718 осіб. Упродовж доби зафіксовано 10 летальних випадків.

 

Одужало 9690 пацієнтів; 152 одужання – упродовж доби.

 

Госпіталізації потребувало 7362 людини; для 283 пацієнтів залучали апарат штучної вентиляції легенів. 

 

Вірус SARS-CoV-2 підхопив 4621 медик. Померло 26 медпрацівників.

 

Найбільше випадків за добу виявили у Києві (58), у Чернівецькій (57), Львівській (31), Чернівецькій (38) та Київській (37) областях.

 

01.06.2020

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