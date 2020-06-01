Коронавірус уразив 24 тисячі людей в Україні.

На стежці (не)розумінння

Надійка Гербіш

Розповідаю історію ґетто, аби ми були свідомі того, що відбувається тепер. Нині на нас впливають через підміну сенсів. І нашу неготовність сприйняти Іншого можуть використати проти нас — нашої культури та наших ідентичностей.