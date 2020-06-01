Коронавірус уразив 24 тисячі людей в Україні.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 340 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальне число підтверджених випадків COVID-19 зросло до 24 012.
Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ.
За час пандемії коронавірусу померло 718 осіб. Упродовж доби зафіксовано 10 летальних випадків.
Одужало 9690 пацієнтів; 152 одужання – упродовж доби.
Госпіталізації потребувало 7362 людини; для 283 пацієнтів залучали апарат штучної вентиляції легенів.
Вірус SARS-CoV-2 підхопив 4621 медик. Померло 26 медпрацівників.
Найбільше випадків за добу виявили у Києві (58), у Чернівецькій (57), Львівській (31), Чернівецькій (38) та Київській (37) областях.
01.06.2020