Прем'єр-міністр Вірменії заразився коронавірусом.

Інфікованими виявилися й члени його родини.

 

 

Про те, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заразився коронавірусом, він сам повідомив на своїй сторінці в Facebook у понеділок, першого червня. «На жаль, наш тест позитивний», – написав він.

 

Далі на сторінці в соцмережі викладено відео, де керівник вірменського уряду розповів, що, хоча у нього не було жодних симптомів, він вирішив пройти тестування, оскільки планував відвідати військові частини на передовій. «Я і моя сім'я здали тести на коронавірус, і вони виявилися позитивними. З цієї причини я на цей момент не на робочому місці», – сказав він. 

 

Пашинян зазначив, що він і члени його родини переносять хворобу без симптомів і з нормальною температурою. «Зараз ми всі самоізолювалися, працюватиму з дому. Тут для цього є всі зручності», – наголосив керівник вірменського уряду.

 

Пашинян припустив, що, найімовірніше, він заразився коронавірусом від кельнера під час однієї з нарад. «Я помітив, що він працював без рукавичок, зробив зауваження, але, думаю, і до цього працювали без рукавичок. У кельнера також підтверджено коронавірус», – розповів вірменський прем'єр.

 

Як свідчить актуальна статистка Університету Джонса Гопкінса, у Вірменії нині зареєстровано 9 282 випадки заражень коронавірусом.

01.06.2020

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