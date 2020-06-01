Прем'єр-міністр Вірменії заразився коронавірусом.

Інфікованими виявилися й члени його родини.

Про те, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заразився коронавірусом, він сам повідомив на своїй сторінці в Facebook у понеділок, першого червня. «На жаль, наш тест позитивний», – написав він.

Далі на сторінці в соцмережі викладено відео, де керівник вірменського уряду розповів, що, хоча у нього не було жодних симптомів, він вирішив пройти тестування, оскільки планував відвідати військові частини на передовій. «Я і моя сім'я здали тести на коронавірус, і вони виявилися позитивними. З цієї причини я на цей момент не на робочому місці», – сказав він.

Пашинян зазначив, що він і члени його родини переносять хворобу без симптомів і з нормальною температурою. «Зараз ми всі самоізолювалися, працюватиму з дому. Тут для цього є всі зручності», – наголосив керівник вірменського уряду.

Пашинян припустив, що, найімовірніше, він заразився коронавірусом від кельнера під час однієї з нарад. «Я помітив, що він працював без рукавичок, зробив зауваження, але, думаю, і до цього працювали без рукавичок. У кельнера також підтверджено коронавірус», – розповів вірменський прем'єр.

Як свідчить актуальна статистка Університету Джонса Гопкінса, у Вірменії нині зареєстровано 9 282 випадки заражень коронавірусом.