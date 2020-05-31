В Україні від коронавірусу померло сім сотень людей.

 

Внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, в Україні померло 708 людей. 

 

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я в неділю.

 

 

Упродовж минулої доби зафіксовано 12 летальних випадків.

 

Поточна летальність – 2,99%.

 

За добу лабораторії підтверили 468 нових випадків COVID-19 – один із найвищих показників за минулі два тижні. Загальне число інфікованих за весь час пандемії – 23672 пацієнти.

 

Загалом, 9538 осіб уже одужало; упродовж доби – 227 людей.

 

Госпіталізації потребувало 7265 осіб – кожен третій. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів застосовували для 278 осіб.

 

Серед інфікованих виявлено 4542 медиків. Померло 25 медпрацівників.

 

Упродовж доби найбільшу кількість нових випадків виявили у Києві (81 позитивних тестів), у Львівській (50) і Чернівецькій (43) областях.

 

31.05.2020

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