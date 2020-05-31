В Україні від коронавірусу померло сім сотень людей.

Чи ж суперінтелект неможливий? (ч. 2)

Денієл Деннет і Девід Чалмерс

Настане час, коли наші мізки поступово переміщатимуться у комп’ютерні системи. Поки це лишень невеликі частини мозку – спогади, планування та навігаційні системи. У нас досі є це свідоме ядро і, можливо,свобода волі. Але з часом навіть вони взаємодіятимуть з нами через зовнішній інтерфейс.