В Україні від коронавірусу померло сім сотень людей.

Внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, в Україні померло 708 людей.
Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я в неділю.
Упродовж минулої доби зафіксовано 12 летальних випадків.
Поточна летальність – 2,99%.
За добу лабораторії підтверили 468 нових випадків COVID-19 – один із найвищих показників за минулі два тижні. Загальне число інфікованих за весь час пандемії – 23672 пацієнти.
Загалом, 9538 осіб уже одужало; упродовж доби – 227 людей.
Госпіталізації потребувало 7265 осіб – кожен третій. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів застосовували для 278 осіб.
Серед інфікованих виявлено 4542 медиків. Померло 25 медпрацівників.
Упродовж доби найбільшу кількість нових випадків виявили у Києві (81 позитивних тестів), у Львівській (50) і Чернівецькій (43) областях.
31.05.2020