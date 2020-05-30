На Google maps нанесуть місця, де перебував Іван Франко.


Міжнародний фонд Івана Франка розпочинає громадський проєкт «Іван Франко на мапі Європи», який передбачає нанесення на картографічний сервіс Google maps меморіальних місць, де перебував Іван Франко за життя.

 

Фоторепродукція: day.kyiv.ua

 

За задумом ініціаторів проєкту, така інтерактивна мапа стане ґрунтовною доступною базою історичних відомостей про Івана Франка. Її наповнюватимуть перевіреним фактажем. Інформацію нададуть науковці, краєзнавці, франкознавці й усі шанувальники творчості Каменяра, яких дирекція Міжнародного фонду Івана Франка запрошує до діяльної співпраці.

 

 

Інтерактивна мапа стане зручним і простим інструментом для користування, дозволить спростити доступ до інформації про Івана Франка та пов'язані з ним місця. Усі зацікавлені можуть завантажити звичну мапу Google і в розділі «Ваші місця» додати карту «Іван Франко», на якій будуть позначені локації з коротким описом, координатами й маршрутом. Достатньо натиснути на іконку із зображенням письменника й дізнатися, коли і з ким тут бував Іван Франко.

 

Інформацію та фото з підтвердженими фактами про локації перебування Івана Франка можна надсилати на електронну адресу Фонду: ourfranko@gmail.com.

30.05.2020

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