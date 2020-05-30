Упродовж доби виявили чотири сотні нових випадків COVID-19.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 393 нових випадків коронавірусної хвороби. Таким чином, загальне число недужих зросло до 23204. 

 

Про це йдеться у суботньому звіті Центру громадського здоров'я МОЗ.

 

 

За добу одужало 377 осіб. Загальне число одужань – 9311.

 

Від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померло загалом 696 особи. Минулої доби зафіксовано 17 смертей.

 

Серед інфікованих – 4475 медиків. Померло 34 медпрацівників.

 

Найбільшу кількість нових випадків упродовж доби зафіксували на Львівщині (56), Рівненщині (52), Чернівеччині (47) та в Києві (55).

 

30.05.2020

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