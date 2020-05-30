Упродовж доби виявили чотири сотні нових випадків COVID-19.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 393 нових випадків коронавірусної хвороби. Таким чином, загальне число недужих зросло до 23204.
Про це йдеться у суботньому звіті Центру громадського здоров'я МОЗ.
За добу одужало 377 осіб. Загальне число одужань – 9311.
Від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померло загалом 696 особи. Минулої доби зафіксовано 17 смертей.
Серед інфікованих – 4475 медиків. Померло 34 медпрацівників.
Найбільшу кількість нових випадків упродовж доби зафіксували на Львівщині (56), Рівненщині (52), Чернівеччині (47) та в Києві (55).
30.05.2020