НКРЕКП звинуватила ДТЕК Ахметова у дестабілізації електроринку.

 

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, звинувачує у ціновому провалі на ринку електроенергії "на добу наперед" компанію "ДТЕК" Ріната Ахметова.

 

Про це йдеться у повідомленні НКРЕКП.

 

 

"В останні дні на біржовому сегменті ринку електроенергії (ринок "на добу наперед") спостерігаються безпрецедентні дії, що призводять до обвалу ціни електроенергії. Таке падіння ціни носить явно штучний характер, оскільки не відображає фактичного попиту та пропозиції електроенергії в енергосистемі України. НКРЕКП проаналізувала ситуацію і дійшла висновку, що такий ціновий провал на ринку був спричинений діями групи компаній ДТЕК шляхом суттєвого скорочення закупівлі електроенергії на ринку "на добу наперед", – йдеться у повідомленні.

 

Нацкомісія також заявила про початок інформаційної кампанії щодо дискредитації дій відомства, які нібито призвели до обвалу ціни та кризи в енергетиці.

 

"Чітко простежується чорна піар-кампанія щодо окремих членів НКРЕКП, яка носить відверто замовний характер, а звинувачення, які висловлюють окремі політики та "експерти", є відвертим наклепом", – вважають у НКРЕКП.

 

Комісія винесе на наступне засідання проєкт рішення щодо визначення мінімальних цін на ринку "на добу наперед" на рівні 980 грн/МВт у денний період та 567 грн/МВт у нічний період. Повідомляється, що це допоможе стабілізувати цінову ситуацію на ринку, якщо окремі учасники будуть продовжувати розпочату кампанію. Раніше мінімальної ціни на ринку "на добу наперед" не обмежували, зазначає видання "Економічна правда".

 

Також НКРЕКП незабаром разом з Антимонопольним комітетом здійснить заходи реагування щодо дій учасників ринку.

 

29.05.2020

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