"Схеми" викрили першого помічника Зеленського на контактах із Ахметовим.

 

Журналісти програми "Схеми" викрили першого помічника Президента України Сергія Шефіра на контактах із українським олігархом Рінатом Ахметовим. Укінці літа знімальна група зафіксувала, як Шефір приїжджав до маєтку Ахметова у Плютах під Києвом.

 

Про це йдеться у розслідуванні "Схем", оприлюдненому на сайті "Радіо Свобода".

 

 

31 серпня журналісти зафіксували, як із бокових воріт Офісу Президента виїхала машина Audi А8 з "номерами прикриття", якою постійно користується перший помічник Президента Сергій Шефір, і потім заїхала на заправну станцію по дорозі в бік елітного поселення Конча-Заспа.

 

Туди під’їхала автівка, якою користується охорона Ріната Ахметова, із броньованим Mercedes-Maybach.

 

Журналісти зафіксували, як Сергій Шефір вийшов з Audi та пересів у Maybach. І відтак попрямував у бік селища Плюти. При тім "Схемам" вдалось відслідкувати, як автомобіль повернув саме до бокових воріт маєтку бізнесмена Ріната Ахметова.

 

Сам Сергій Шефір на прохання прокоментувати свої контакти із Рінатом Ахметовим відповів: "Нічого, що суперечить інтересам нашої країни, нічого протизаконного я не роблю".

 

В Офісі ж Президента сказали, що канцелярія Зеленського контактує з олігархами лише задля боротьби з ковідом. "Бізнесмен Рінат Ахметов здійснює суттєвий внесок в економічний та соціальний розвиток України через належні йому підприємства, які є одними з найбільших платників податків та забезпечують робочі місця для сотень тисяч громадян України. Ми вдячні Благодійному фонду Ріната Ахметова за виділення значних коштів на боротьбу з епідемією", – прокоментували на Банковій.

 

"Схеми" зазначають, що українська влада в низці своїх рішень проявляє лояльність до Ріната Ахметова. А медії з імперії донецького олігарха загалом компліментарні до Президента.

 

09.10.2020

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