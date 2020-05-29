Верховний суд зауважив порушення прав людини у карантині.

 

Верховний суд звернувся до Конституційного суду України з проханням терміново перевірити на конституційність окремі рішення Кабінету Міністрів і Верховної Ради щодо карантинних обмежень, запроваджених під час пандемії COVID-19.

 

Про це йдеться у повідомленні Верховного суду на офіційній інтернет-сторінці "Судова влада України".

 

 

"Верховний Суд з розумінням ставиться до ситуації в державі, що склалася у зв’язку з поширенням на території України COVID-19, та в цілому підтримує заходи, спрямовані на подолання зовнішніх і внутрішніх загроз безпеки та захист здоров’я громадян, які не суперечать Основному закону України. Водночас результати, аналізу окремих положень [...] дають змогу зробити висновок, що їхня сутність і практична реалізація, на переконання пленуму Верховного Суду, не відповідають Конституції України", – ідеться у повідомленні.

 

Зокрема, Верховний суд звертає увагу на те, що передбачені Кабміном протиепідемічні заходи, пов’язані з самоізоляцією, обмежують право особи на свободу пересування, право вільно залишати територію України, права на мирні зібрання. 

 

У ВС також є питання через те, що одним суб’єктам господарювання дозволили працювати, а іншим – ні. Натомість Конституція передбачає для громадян рівні конституційні права і свободи.

 

Також у поданні від пленуму Верховного суду зазначено, що акти Кабміну обмежують певні конституційні права громадян – а це можливо лише в умовах надзвичайного або воєнного стану: ідеться про права на підприємницьку діяльність і на доступ до медичної допомоги.

 

Верховний суд просить відтак перевірити окремі положення постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів", "Порядку здійснення протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією", затвердженого постановою КМУ від 20 травня 2020 року № 392, та розпорядження КМУ від 14 березня 2020 року № 287-р "Про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", а також окремих норм закону України від 13 квітня 2020 року № 553-IX "Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік".

 

ВС попросив Конституційний суд визнати провадження за цим поданням невідкладним і розглянути його упродовж місяця.

 

29.05.2020

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