В Україні призупинили виробництво потенційно небезпечних ліків від COVID-19.

 

Українська фармацевтична компанія "Дарниця" призупинила проєкт з виробництва антималярійного препарату гідроксихлорохін, котрий входить до протоколу з лікування COVID-19 в Україні.

 

Виробництво призупинили після того, як Всесвітня організація охорони здоровя достроково перервала дослідження препарату через небезпеку для пацієнтів і високі ризики смерті та ускладнення на серце.

 

 

"Вчені "Дарниці" уважно стежать за авторитетними медичними дослідженнями та беруть до уваги світову наукову думку, оскільки безпека пацієнтів та наукова доцільність є безумовним пріоритетом для компанії.  Відтак компанія призупинила проект з виробництва препарату гідроксихлорохін для лікування COVID-19", – повідомили на сайті компанії.

 

У фармкомпанії пояснюють, що розпочали проєкт із підготовки до виробництва препаратів з гідроксихлорохіном у березні 2020 року, коли з’явилися китайські протоколи лікування та публікації в авторитетних джерелах про ефективність препарату від COVID-19. Цей препарат також з’явився в українському єдиному протоколі лікування COVID-19 у квітні 2020-го.

 

2 квітня 2020 року МОЗ під керівництвом Максима Степанова видало наказ #762, котрим затвердило протокол лікування COVID-19. Алгоритми лікування передбачають використання експериментальних препаратів.

 

Вже 7 квітня ВООЗ надіслала міністру охорони здоров'я листа, в якому висловила занепокоєння українським протоколом лікування через ці препарати.

 

"ВООЗ хотіла б нагадати вам, що використання експериментальних препаратів проти COVID-19 має бути лише в рамках етично схвалених, рандомізованих клінічних досліджень. Згадані в протоколі лікування препарати: лопінавір/ретинавір, хлорохін фосфат, гідроксихлорохін, рамдесивір та тоцилізумаб ще не були оцінені в рамках вищезгаданих досліджень. Лише після цього вони можуть бути ліцензовані та схвалені для клінічного використання", – йдеться у листі. 

 

Вкінці травня стало відомо: Всесвітня організація охорони здоров'я з міркувань безпеки тимчасово призупинила клінічні випробування лікарського препарату гідроксихлорохін як потенційного засобу проти коронавірусу SARS-CoV-2. Недавнє дослідження показало, що застосування препарату не тільки неефективне, а й може підвищити ймовірність смерті пацієнта. 

 

Керівник ВООЗ послався на дослідження, опубліковане в медичному журналі The Lancet декількома днями раніше. З цього матеріалу випливало, що пацієнти, інфіковані коронавірусом, для лікування яких використовуються хлорохін і гідроксихлорохін, схильні до підвищеного ризику померти від хвороби COVID-19.

 

Вчені проаналізували дані і методи лікування 96 тисяч пацієнтів із коронавірусом з 671 лікарні в усьому світі й порівняли їх у трьох групах. У першій групі були зібрані дані хворих, яких лікували одним із препаратів проти малярії, в другій – дані пацієнтів, яким давали антималярійний препарат в поєднанні з антибіотиком. Третя група – контрольна – складалася з пацієнтів, котрим ліків не давали. Висновок, якого дійшли медики: у пацієнтів, котрі приймали препарати, ризик померти був вищим, оскільки вказані препарати можуть викликати ускладнення з боку серцево-судинної системи.

 

Обидвом цим препаратам – хлорохіну і гідроксихлорохіну – притаманна кардіотоксичність, вони можуть викликати аритмію і тахікардію, особливо у пацієнтів з наявними серцево-судинними захворюваннями. Про це раніше попереджало американське Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських препаратів (FDA) в зв'язку з використанням цих двох препаратів для лікування COVID-19 в амбулаторних умовах або ж під час клінічних випробувань.

 

Препарат використовували при лікуванні від коронавірусної хвороби, зокрема, в Росії та в США.

 

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