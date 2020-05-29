Упродовж минулої доби зафіксували майже пів тисячі одужань від COVID-19.

 

Упродовж минулої доби в Україні констатували 495 одужань від коронавірусної хвороби – рекордне значення за час пандемії COVID-19.

 

За добу число знятих діагнозів перевищило кількість нових випадків на 65 – минулої доби виявили 429 інфікованих вірусом SARS-CoV-2.

 

Загалом, за час пандемії в Україні виявили вже 22811 випадків коронавірусної хвороби, йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я України у п'ятницю.

 

 

Упродовж минулої доби зафіксовано 10 летальних випадків. Загальне число померлих зросло до 679.

 

Госпіталізації потребувало 7078 осіб. Для 267 пацієнтів застосовували апарат штучної вентиляції легенів. 

 

Серед інфікованих виявили 4411 медиків. Померли 34 медпрацівники.

 

Найбільшу кількість нових випадків коронавірусної хвороби виявили у Чернівецькій (58), Львівській (50) та Рівненській (40) областях і в Києві (56). 

 

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