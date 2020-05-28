Прокуратура не засмутилася через відмову Німеччини в екстрадиції Онищенка.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що відмова німецького суду екстрадквати в Україну скандального ексдепутата Олександра Онищенка не вплине на розгляд кримінальної справи.

Про це йдеться в коментарі САП.

У прокуратурі додали, що оскарження рішення німецького суду не передбачено. Втім, питання про екстрадицію можуть переглянути через появу нових обставин.

САП нагадує, що у січні Вищий антикорупційний суд дозволив проводити спеціальний судовий розгляд у справі Онищенка — тобто за відсутності самого обвинуваченого.

"Як і раніше, колишній народний депутат може будь-коли з’явитися в Україну та брати участь у судових засіданнях", — зазначили у прокуратурі.

Напередодні суд у Німеччині відмовив в екстрадиції в Україну колишнього народного депутата Олександра Онищенка, обґрунтувавши своє рішення недотриманням "стандартів міжнародного права щодо умов утримання в тюрмах".

Олександра Онищенка підозрюють у створенні злочинного угруповання і розкраданні державних коштів через держкомпанію "Укргазвидобування". Справу вже передали до суду.