Ексглаву Каталонії Карлоса Пучдемона заарештували на  Сардинії.

Суд має вирішити питання екстрадиції одного з лідерів каталонських сепаратистів до Іспанії.

 

 

Правоохоронці Італії увечері в четвер, 23 вересня, на Сардинії заарештували колишнього главу Каталонії Карлоса Пучдемона, який переховується від правосуддя Іспанії з осені 2017 року. Про це в п'ятницю, 24 вересня, повідомило іспанська газета El Mundo з покликом на твіт адвоката Пучдемона Ґонсало Боє (Gonzalo Boye). Пучдемон прибув на острів Сардинію на фольклорне свято каталонської культури Adifolk. Відкриватися захід мав в місцевому театрі увечері 24 вересня.

 

«Пучдемон був затриманий після приїзду до Сардинії, куди прибув як євродепутат. Це затримання засноване на розпорядженні [Верховного суду Іспанії] від 14 жовтня 2019 року [міжнародний ордер на арешт], яке законодавчо було призупинено постановою Суду Європейської Унії», – зазначено в заяві апдвоката.

 

Пучдемон прибув з Брюсселя до Італії для зустрічі з представниками влади Сардинії і каталонським омбудсменом. Також він повинен був зустрітися з губернатором Сардинії Крістіаном Солінасом (Christian Solinas) та іншими представниками місцевого керівництва. Очікувалося, що до Сардинії прибуде також чинна голова парламенту Каталонії Лаура Боррас (Laura Borràs), а ще ціла низка представників каталонської політичний еліти.

 

Пучдемон був затриманий зразу ж на летовищі Альґеро. Наразі колишній глава Каталонії перебуває у в'язниці міста Сассарі. Згодом він постане перед апеляційним судом міста, який уповноважений ухвалити рішення про звільнення або екстрадицію політика. Зазвичай на першому засіданні у затриманого запитують, чи згоден він добровільно на екстрадицію. У разі відмови починається розгляд документів, на підставі чого ухвалюється рішення про екстрадицію, яке може бути оскаржене у вищих інстанціях. На цей час суд визначає запобіжний захід затриманому.

 

Нагадаємо, що цьогоріч Європейський суд юстиції загальної юрисдикції позбавив Пучдемона недоторканності як євродепутата. Політик очолював уряд Каталонії в момент проведення там незаконного референдуму про незалежність 2017 року. Незабаром після цього він втік до Бельгії. На території Іспанії діє ордер на арешт Пучдемона. Судова влада Іспанії домагаються його видачі за звинуваченням у підбурюванні до заколоту і незаконній розтраті публічних коштів.

24.09.2021

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