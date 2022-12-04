Швеція видала Туреччині члена Партії праці Курдистану.

Екстрадований намагався отримати азиль у Швеції, та отримав відмову.

 

 

Швеція екстрадувала до Туреччини члена Партії праці Курдистану (ППК), яку Анкара вважає терористичною організацією. Про це повідомило турецька державна інформаційна аґенція Anadolu.

 

Йдеться про Махмута Тата, засудженого 2015 року в Туреччині до шести років та 10 місяців ув'язнення. Проте йому вдалося утекти з країни.  Махмут Тат попросив політичного притулку в Швеції, але отримав відмову, хоча й залишився в країні. 

 

Якийсь час тому Махмута Тата було затримано поліцією Швеції і поміщено до слідчого ізолятора в Мьольндалі. Після завершення необхідних процедур його відправили літаком до Туреччини.

 

За даними аґенції, чоловіка доставили зі Швеції до летовища Стамбула ще в п’ятницю ввечері, другого грудня, де його відразу взяли під варту. За повідомленням турецької влади, екстрадований вже постав перед судом у Стамбулі.

 

Нагадаємо, що в середині листопада Риксдаґ – парламент Швеції – схвалив посилення законів країни у сфері антитерористичної діяльності. Вони, серед іншого, полегшують ведення справ щодо членів ППК. Переслідування представників цієї курдської партії була однією з головних вимог Анкари до Швеції та Фінляндії для схвалення їхніх заявок про вступ до НАТО. При цьому схвалені Риксдаґом зміни почнуть діяти щойно з першого січня 2023 року.

04.12.2022

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