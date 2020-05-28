Число добових випадків COVID-19 підскочило майже до пів тисячі.

Упродовж минулої доби в Україні лабораторно підтвердили 477 випадків коронавірусної хвороби – на 156 більше, ніж попередньої доби. Загальне число захворювань на COVID-19 зросло до 22 382.

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я у четвер.

Упродовж минулої доби також зафіксовано рекордну кількість одужань за весь час пандемії – діагноз зняли із 444 пацієнтів. Загалом одужало 8439 осіб.

11 людей померло минулої доби. Загальне число летальних випадків зросло до 669.

Серед недужих – 4345 медиків. Померло 32 медпрацівників.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили у Рівненській (74), Львівській (70), Чернівецькій (57), Київській (43) областях і в Києві (54).