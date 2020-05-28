Число добових випадків COVID-19 підскочило майже до пів тисячі.

 

Упродовж минулої доби в Україні лабораторно підтвердили 477 випадків коронавірусної хвороби – на 156 більше, ніж попередньої доби. Загальне число захворювань на COVID-19 зросло до 22 382.

 

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я у четвер.

 

 

Упродовж минулої доби також зафіксовано рекордну кількість одужань за весь час пандемії – діагноз зняли із 444 пацієнтів. Загалом одужало 8439 осіб.

 

11 людей померло минулої доби. Загальне число летальних випадків зросло до 669.

 

Серед недужих – 4345 медиків. Померло 32 медпрацівників.

 

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили у Рівненській (74), Львівській (70), Чернівецькій (57), Київській (43) областях і в Києві (54).

 

28.05.2020

До теми

Ранній проект фінішу
Мойсей Фішбейн
Чи реквієм тиші розколе світи,  Чи будуть оркестри грати,  Чи будеш — яка-то ти будеш? — ти,  Чи будуть банальні грати  Чи буде в останні хвилини мої  І що по моєму сконі? 
26.05.20 | | Минуле
Віднайти власний ритм
Назарій Заноз
Можна нарешті пожити, а не проживати все на рівні заголовків. Але людство невротично оновлює стрічку новин, сподіваючись здибати повідомлення про кінець пандемії
26.05.20 | | Дискурси
Виборчі чвари у єврейській ґміні
Мар'ян ХОМЯК
Локальні, але не позбавлені драматизму «ігри престолів» у Судовій Вишні 1928 року
26.05.20 | | Минуле
Потрібна українська мрія
Юрій ПІДЛІСНИЙ
Критична маса раціональних та економічно незалежних людей створять візію держави, і тоді Україна залишатиметься суб’єктом, навіть якщо стане частиною ширших геополітичних проєктів.
26.05.20 | | Галичина
Линути понад оркестром
Елена Панкратова
Для початківців важливо навчитися не просто прислухатися до оркестрового супроводу, а розуміти, який сенс має та чи інша тема. Дивно, що жоден предмет у програмі нашого університету не приділяє таким важливим аспектам оперної підготовки достатньої уваги.
25.05.20 | | Штука
Де закопано пса
Андрій Бондар
Цьому польському паничеві з-під Бердичева судилося пережити щонайменше два чудесних переродження і стати англійським класиком
25.05.20 | | Дискурси
Мозкові структури, що керують поведінкою
Завдяки унікальному випадку науковці вперше змогли однозначно назвати регіони в мозку, що керують так званими виконавчими функціями.
23.05.20 | | Наука
Якого минулого потребує наше майбутнє
Маріуш Сава
Яке польсько-українське минуле потрібне суспільству, історикам та владі: племінне чи транснаціональне?
23.05.20 | | Минуле

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.