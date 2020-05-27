За добу кількість одужань перевищила число нових випадків на сотню.

 

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 420 одужань від коронавірусної хвороби – третя за величиною хвиля одужань за весь час пандемії COVID-19 в Україні. Водночас лабораторії підтвердили 321 новий діагноз.

 

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я України у середу вранці.

 

 

 

Загалом в Україні зафіксували 21 905 випадків COVID-19.

 

Упродовж минулої доби померло 14 осіб. Загальне число летальних випадків зросло до 658.

 

Одужали 7995 осіб.

 

Госпіталізації потребувала 6831 особа. Апарат штучної вентиляції легенів застосовували для 259 людей. 

 

Серед хворих 4241 медик. Померли 22 медпрацівники.

 

Найбільше нових випадків виявлено у Чернівецькій (43 нових хворих), Рівненській (39) та Львівській (38) областях.

 

27.05.2020

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