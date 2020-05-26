Слідчі ДБР штурмували Музей Гончара через виставку картин Порошенка.

Співробітники Державного бюро розслідувань виламали двері в Музеї Івана Гончара в Києві, прориваючись до виставки картин із колекції Петра Порошенка. У вівторок вранці Порошенка викликали на допит до ДБР якраз у справі за звинуваченням у переміщенні через кордон культурних цінностей – у відповідь колишній Президент акурат у той сам час узяв участь у відкритті експозиції.

Як випливає з трансляції, котру здійснював телеканал "Прямий", проходу "силовиків" намагалися завадити народні деутати із фракції "Європейської солідарності", а також дирекція музею.

Як повідомила адміністрація Музею Гончара, вторгнення правоохороннів органів до приміщень музею було незаконним: не було рішення суду.

"Слідчі увірвалися до будівлі, зламавши вхідні двері. Директором музею було подано заяву до поліції щодо пошкодження майна. Нині представники ДБР знаходяться у приміщенні музею, інші представники ДБР перешкоджають потраплянню керівництва музею та журналістів до приміщення. Вимагаємо від влади пояснення цих дій", – закликали у музеї.

Згодом адміністрація поінформувала: силовики залишили в музеї картини, натомість вилучили декларації з легендою робіт.

Вранці на презентації колекції своїх картин Петро Порошенко назвав справу ДБР безпідставною. Він повідомив, що картини купувалися задовго до його президентської каденції – ще у 2012 році.

"Картини ввезені законно. Для цього було достатньо просто подивитися – бо я не зобов’язаний зберігати оригінали декларацій, хоча вони збереглися, – в базу даних Митної служби. І не оббріхувати мене", – додав Порошенко.

Тоді екс-Президент передбачив, що для правоохоронців "найбільш цінним експонатом" будуть якраз документи з оригіналами митних декларацій по 43 роботах, перелік самих робіт і платіжні доручення. Порошенко запевнив, що цілковито дотримався законодавства і сплатив належні податки.