Супрун закликала МОЗ вилучити небезпечний препарат із протоколу для COVID-19.

 

Колишня міністр охорони здоров'я Уляна Супрун закликала МОЗ якнайшвидше вилучити гідроксихлорохін із протоколу для лікування COVID-19 в Україні з огляду на наявність наукових досліджень про щкідливий вплив препарату на пацієнтів і підвищення смертності серед піддослідних.

 

Про це Супрун написала на своїй сторінці у facebook. Вона повідомила, що днями в авторитетному науковому журналі The Lancet вийшла публікація з результатами великого мультинаціонального дослідження щодо ефективності гідроксихлорохіну та хлорохіну для лікування COVID-19, в котрому взяли участь 96 тисяч пацієнтів з 671 лікарні на шести континентах.

 

 

"Головний висновок – гідроксихлорохін та хлорохін, з антибіотиком чи без, неефективні для лікування пацієнтів із COVID-19. Натомість прийом цих ліків пов’язаний з підвищеним ризиком серцевих ускладнень і вищими показниками смертності", – резюмувала Супрун.

 

Під час дослідження пацієнтів, які отримували лікування препаратами (загальна кількість 14888), поділили на чотири групи: ті, хто отримував лише хлорохін (1868), ті, хто приймав хлорохін з антибіотиком (3783), ті, хто отримував лише гідроксихлорохін (3016), та ті, хто приймав гідроксихлорохін з антибіотиком (6221). Решта пацієнтів, яких не лікували цими ліками (81 144) увійшли в контрольну групу.

 

"Смертність пацієнтів з контрольної групи, які не приймали ці препарати, становила приблизно 9%. Ті, які приймали лише хлорохін – 16,4%; лише гідроксихлорохін – 18%. Гідроксихлорохін з антибіотиком – 23,8%. Хлорохін з антибіотиком – 22,2%. Фактично у кожній групі у порівнянні з контрольною, смертність була вища щонайменше у два рази", – зазначила колишня очільниця МОЗу.

 

"МОЗ України допустило серйозну помилку, включивши ліки з діючою речовиною гідроксихлорохін та хлорохін у протокол лікування пацієнтів з COVID-19, – резюмувала Супрун, нагадавши про те, що ще в квітні застерігала керівництво міністерства від впровадження цих ліків у протокол. – Дані про небезпеку гідроксихлорохіну і хлорохіну та серйозні побічні дії, які вони можуть спричинити, почали з’являтися навіть раніше. Серед них – незворотні пошкодження сітківки, тахікардія, м'язова слабкість та сильне падіння цукру в крові, а також психіатричні ефекти, які включають безсоння, порушення сну, галюцинації".

 

Після того, як з'явилася новина про те, що Всесвітня організація охорони здоров'я призупинила випробування гідроксихлорохіну, Уляна Супрун оновила свій Facebook-допис: "Міністерству охорони здоров'я України потрібно якнайшвидше внести зміни в протокол лікування".

 

Супрун наголошує, що "призначати гідроксихлорохін та хлорохін пацієнтам в лікарнях не лише безвідповідально, це – злочин щодо своїх громадян". "Максиме Степанов, перестаньте ігнорувати оновлені дані та зробіть рішення про внесення змін у протокол. Від цього залежить життя та здоров’я пацієнтів", – підкреслила Супрун.

 

26.05.2020

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