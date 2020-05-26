ВООЗ призупинила випробування одного з препаратів проти COVID-19.

Виникли підозри, що гідроксихлорохін може підвищити ризик смерті серед хворих.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) з міркувань безпеки тимчасово призупинила клінічні випробування лікарського препарату гідроксихлорохін як потенційного засобу проти коронавірусу SARS-CoV-2. Недавнє дослідження показало, що застосування препарату не тільки неефективне, а й може підвищити ймовірність смерті пацієнта. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на слова генерального директора ВООЗ Тедроса Адханома Гебреєсуса.

Керівник ВООЗ послався на дослідження, опубліковане в медичному журналі The Lancet декількома днями раніше. З цього матеріалу випливало, що пацієнти, інфіковані коронавірусом, для лікування яких використовуються хлорохін і гідроксихлорохін, схильні до підвищеного ризику померти від хвороби COVID-19.

Вчені проаналізували дані і методи лікування 96 тисяч пацієнтів із коронавірусом з 671 лікарні в усьому світі й порівняли їх у трьох групах. У першій групі були зібрані дані хворих, яких лікували одним із препаратів проти малярії, в другій – дані пацієнтів, яким давали антималярійний препарат в поєднанні з антибіотиком. Третя група – контрольна – складалася з пацієнтів, котрим ліків не давали. Висновок, якого дійшли медики: у пацієнтів, котрі приймали препарати, ризик померти був вищим, оскільки вказані препарати можуть викликати ускладнення з боку серцево-судинної системи.

Обидвом цим препаратам – хлорохіну і гідроксихлорохіну – притаманна кардіотоксичність, вони можуть викликати аритмію і тахікардію, особливо у пацієнтів з наявними серцево-судинними захворюваннями. Про це раніше попереджало американське Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських препаратів (FDA) в зв'язку з використанням цих двох препаратів для лікування COVID-19 в амбулаторних умовах або ж під час клінічних випробувань.

«При цьому хлорохін і гідроксихлорохін, як і раніше, вважаються безпечними для лікування пацієнтів з аутоімунними захворюваннями або малярією», – зауважив Гебреєсус.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 19 травня заявив, що останнім часом щодня приймає таблетку гідроксихлорохіну, який він сам рекламував як засіб від коронавірусу. Хоча Всесвітня організація охорони здоров'я ще тоді заявляла, що немає переконливих доказів ефективності препарату в боротьбі з коронавірусом.

А в Росії ще в середині квітня гідроксихлорохін було дозволено використовувати для боротьби з COVID-19. Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін доручив Федеральній службі нагляду у сфері охорони здоров'я вести моніторинг ефективності та безпеки препарату. На той момент Росія отримала 68 600 упаковок гідроксихлорохіну з Китаю на безоплатній основі.