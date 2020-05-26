Нацрада: Частка української мови на телебаченні зменшилася акурат до порога квот.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення констатувала зменшення частки української мови в етері телеканалів буквально до рівня квот і відтак вбачає ризик порушення норм мовного законодавства.

Про це йдеться в повідомленні Нацради.

"Останній моніторинг регулятора показав, що виконання встановлених законодавством вимог відбувається в мінімальному процентному співвідношенні. Регуляторний орган стурбований такою ситуацією і бачить потенційний ризик порушення діючих норм", – йдеться в повідомленні.

Крім того, регулятор передбачає ускладнення при виконанні норм законодавства у майбутньому після набуття чинності окремих положень закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Національна рада письмово звернулася до керівників телерадіоорганізацій, які ведуть телевізійне мовлення, і просить пояснити їхню редакційну політику щодо обов'язкової частки звучання української мови в ефірі.