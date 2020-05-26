Нацрада: Частка української мови на телебаченні зменшилася акурат до порога квот.

 

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення констатувала зменшення частки української мови в етері телеканалів буквально до рівня квот і відтак вбачає ризик порушення норм мовного законодавства.

 

Про це йдеться в повідомленні Нацради.

 

 

"Останній моніторинг регулятора показав, що виконання встановлених законодавством вимог відбувається в мінімальному процентному співвідношенні. Регуляторний орган стурбований такою ситуацією і бачить потенційний ризик порушення діючих норм", – йдеться в повідомленні.

 

Крім того, регулятор передбачає ускладнення при виконанні норм законодавства у майбутньому після набуття чинності окремих положень закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

 

Національна рада письмово звернулася до керівників телерадіоорганізацій, які ведуть телевізійне мовлення, і просить пояснити їхню редакційну політику щодо обов'язкової частки звучання української мови в ефірі.

 

26.05.2020

До теми

Линути понад оркестром
Елена Панкратова
Для початківців важливо навчитися не просто прислухатися до оркестрового супроводу, а розуміти, який сенс має та чи інша тема. Дивно, що жоден предмет у програмі нашого університету не приділяє таким важливим аспектам оперної підготовки достатньої уваги.
25.05.20 | | Штука
Мозкові структури, що керують поведінкою
Завдяки унікальному випадку науковці вперше змогли однозначно назвати регіони в мозку, що керують так званими виконавчими функціями.
23.05.20 | | Наука
Якого минулого потребує наше майбутнє
Маріуш Сава
Яке польсько-українське минуле потрібне суспільству, історикам та владі: племінне чи транснаціональне?
23.05.20 | | Минуле
Пролітаючи над замком: Сидорів
Ігор МАРТИНІВ
Витягнутий вздовж пагорба, наче гігантський корабель. Мальовнича руїна, що колись була неприступною твердинею. Нове відео із циклу "Пам'ятки Галичини".
22.05.20 | | Галичина
Карантинний путч в Росії: правда чи спекуляції?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
На тлі пандемії падає рівень життя в Росії, а за ним і рейтинг Путіна. Чимраз частіше в інформпросторі з’являються спекуляції про скорий кремлівський переворот.
22.05.20 | | У світі
Рік без Марека
21 травня у Львові згадували засновника культурно-мистецького центру «Дзиґа» Маркіяна Іващишина, який рік тому раптово помер. Друзі та співробітники незабутнього Марека поширили у соцмережах спогади #рікбезМарека, де відзначили високу планку його організаторського хисту.
22.05.20 | | Штука
10 років галереї Гері Боумена
Богдан Мисюга
 У галереї Гері Боумена визначальними були актуальність мистецького продукту та високий смак. Тут 10 років звучав «інший Львів» — місто камерних професійних середовищ, не залежних від ідеології, політики та комерції.
21.05.20 | | Штука
Стація і околиці
Тарас Прохасько
Відстань є тою формою простору, яка дає можливість бути собою і перебувати у життєво необхідному контакті
21.05.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.