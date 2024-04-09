В ЄУ досягнуто компромісу щодо мита на агропродукцію з України.

Мита запроваджуватимуть у разі, якщо обсяг ввезення якогось визначеного товару перевищить встановлений показник.

 

 

Представники країн – членів Європейської Унії та Європарламенту підтвердили раніше досягнуту угоду про запровадження мит на імпорт деяких сільськогосподарських продуктів з України у разі перевищення певних квот.

 

«Амбасадори ЄУ узгодили поновлення автономних торгових заходів для України згідно з попередньою домовленістю @Europarl_EN. Це дозволить Україні продовжувати отримувати доходи від торговельних потоків з Євроунією й водночас посилить захист чутливої сільськогосподарської продукції», – повідомляється на офіційній сторінці Ради ЄУ, де зараз головує Бельгія, у соцмережі Х.

 

Мита вводитимуть на куряче м'ясо, яйця, цукор, овес, кукурудзу та мед з України – у разі, якщо обсяг ввезення якогось із цих товарів перевищить середній показник за період із середини 2021 до кінця 2023 року. Раніше планувалося не враховувати період до початку повномасштабної війни, коли Україна ввозила до країн Євроунії значно менше продукції. Але на вимогу, зокрема, Франції та Польщі, взятий для розрахунку квот період було розширено, що знижує обсяг допустимого безмитного ввезення української сільгосппродукції.

 

Квотування поки що не торкається пшениці, проте це може бути зроблено, якщо її імпорт до Європейської Унії з України «стрімко збільшиться». Тепер нові правила мають затвердити на пленарному засіданні Європарламенту у квітні, після чого заходи буде затверджено Радою ЄУ та опубліковано в Офіційному журналі Євроунії. Очікується, що мита набудуть чинності з шостого червня 2024 року.

 

Нагадаємо, що Євроунія вирішила скасувати мита та квоти на імпорт української сільгосппродукції після початку повномасштабного вторгнення Росії, щоб підтримати економіку України. Однак це викликало невдоволення європейських фермерів у низці країн, які заявляють, що безмитне ввезення дешевших українських продуктів підриває їхній бізнес. Зокрема польські фермери на знак протесту регулярно блокують кордон із Україною.

09.04.2024

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