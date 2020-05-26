В Україні знову максимальне значення померлих від COVID-19.

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 21 летальний випадок унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою. Українська медицина констатувала 21 смерть від COVID'у вже вчетверте за час пандемії – це рекордний показник добової смертності.

Загалом, як ідеться у повідомленні Центру громадського здоров'я, в Україні померло 644 осіб.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 339 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальне число діагнозів зросло до 21584.

Станом на ранок 26 травня одужало 7575 осіб; 341 людина одужала упродовж минулої доби (після вихідних число "виписаних" пацієнтів зростає).