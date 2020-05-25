Бійовики ПВК «Ваґнера» тікають зі зони бойових дій у Лівії.

Це стало наслідком успішної атаки урядових лівійських сил.

Бойовики-найманці з російської приватної військової компанії (ПВК) «Ваґнера» полишили зону бойових дій на заході Лівії. Про це в понеділок, 25 травня, повідомила турецька інформаційна аґенція Anadolu з покликом на представника штабу командування міжнародно визнаного Уряду національної згоди (УНЗ) Мухаммеда Кунуна.

За його словами, близько 1600 бійців, які воювали на боці бунтівного командувача «Лівійською національної армією» Халіфи Хафтара, вилетіли сімома військово-транспортними літаками з аеропорту на заході лівійського міста Бені-Валід (за 180 км на південний схід від Тріполі). «На летовищі міста Бені-Велід на південний схід від лівійської столиці Тріполі в числі інших здійснив посадку військово-транспортний літак Ан-32», - сказав Кунуна. Він теж повідомив, що поряд з російськими найманцями, котрі воюють на боці Халіфи Хафтара, з району Тріполі виведено важке озброєння і боєприпаси.

Збройні сили УНЗ Лівії за останні тижні домоглися значних успіхів в боях з прихильниками «Лівійської національної армії». Як раніше повідомляв голова УНЗ Фаїз Сарадж, урядові сили взяли під контроль ключову тилову авіабазу Ель-Ватія за 140 кілометрах на північний захід від Тріполі, яку з 2014 року використовувалася прихильниками Хафтара. База мала стратегічне значення, оскільки там дислокувалася авіація ЛНА, яку Хафтар використовував для повітряних атак на урядові сили.