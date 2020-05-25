У Києві відкрили метро після двох місяців карантину.

 

Вранці 25 травня у Києві відновив роботу метрополітен. Столична підземка стала до прац після більш ніж двомісячного закриття через карантин, введений для запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

 

 

Перед відкриттяи метрополітену міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до киян із проханням дотримуватися у підземці засад соціального дистанціювання.

 

"25 травня в звичному режимі відновить свою роботу метрополітен – із дотриманням всіх заходів безпеки. Обов‘язковий масковий режим. Дотримання соціальної дистанції. Не нехтуйте елементарними правилами безпеки! Бережіть себе!" – написав Кличко у telegram.

 

Раніше КМДА прийняла розпорядження, згідно з котрим у Києві що три години мають проводити дезінфекцію у салонах транспорту, на зупинках, у приміщеннях станцій, на платформах, у вестибюлях та приміщеннях станцій метрополітену.

 

У метрополітені мають забезпечити санітарний контроль пасажирів на вході до приміщень станцій.

 

У підземці передбачено санітарні відстані у 1,5 метра між пасажирами в чергах до кас та терміналів самообслуговування, на платформах та у вестибюлях станцій.

 

Адміністрація метрополітену запевнила, що кожен потяг проходить дезінфекцію перед кожним рейсом зі значним запасом дії антисептичної речовини; усі пасажирські зони дезінфікуються (ручки дверей, касові вікна, турнікети, поручні ескалаторів, вестибюлі та платформи станцій); працівників забезпечено засобами індивідуального захисту; вестибюлі та платформи станцій промарковано для дотримання соціальної дистанції.

 

Київське метро закрили на карантин увечері 17 березня.

 

25.05.2020

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