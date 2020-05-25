Москва вимагає перепросин від Bloomberg за статтю про рейтинг Путіна.

У ній йдеться про те, що російський лідер намагається форсувати конституційний референдум на тлі падіння своєї популярності.

 

 

Посольство Росії у Вашінґтоні зажадало, аби інформаційна агенція Bloomberg попросила вибачення за статтю, в якій згадувалося про падіння рейтингу президента Росії Володимира Путіна. Відповідна заява опублікована на офіційній сторінці російського дипломатичного представництва у Facebook.

 

«Створюється стійке враження, що статті в Блумберг пишуться для просування фейкових графіків і створення стійких помилкових візуальних образів про "негативну динаміку" в Росії. Цього разу об'єктом махінацій став "рейтинг" президента В.В.Путіна», – наголошується в заяві.

 

Bloomberg у своїй статті про падіння рейтингу російського лідера покликається на дані досліджень Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД) про довіру до російських політиків. Згідно з результатами останніх опитувань громадської думки, проведеними у квітні, про довіру до Путіна заявили 27 відсотків респондентів. А це найнижчий показник за тривалий час.

 

Такі дані дійсно можна знайти на сайті ВЦВГД. Проте посольство Росії в США стверджує: «Редакція Блумберга продовжує демонструвати повну неповагу до своїх читачів. Напевно, сподівається, що вони не стануть перевіряти першоджерела і не знайдуть реальний рівень довіри – 67,9%».

 

Різниця в показниках пояснюється різницею в питаннях про довіру, які ставили респондентам. На пряме запитання «Чи довіряєте ви Путіну?», як стверджується, позитивно відповідають понад 67 відсотків, а ось на прохання назвати політиків, яким довіряють, прізвище Путіна в останньому опитуванні назвали тільки 27 відсотків.

 

«Розраховуємо на порядність редакції. Закликаємо проявити професіоналізм і об'єктивність, розмістити реальні показники довіри і попросити пробачення у своєї аудиторії за чергову дезінформацію», – наполягає російське посольство.

 

Варто зазначити, що авторитетна соціологічна інституція «Левада-центр» теж визнала – згідно з результатами свіжих опитувань, рейтинг схвалення діяльності президента Росії Володимира Путіна в квітні впав до історичного мінімуму. Проте про такі низькі відсотки, як вказано у статті Bloomberg, не йдеться. Схвалюють діяльність шефа Кремля 59 відсотків респондентів.

25.05.2020

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