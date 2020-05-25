В Україні – мінімальне число померлих від коронавірусу за місяць.

 

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували мінімальне за місяць число померлих від коронавірусної хвороби – 6 летальних випадків. Попереднього разу таку ж кількість смертей констатували 22 квітня.

 

За час пандемії внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, в Україні померло 623 особи, йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я у понеділок.

  

 

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 259 випадків COVID-19 – мінімальне значення за півтора місяця (менше захворювань, 224 випадки, було ще 7 квітня).

 

Загалом 7234 осіб уже одужало.

 

Госпіталізації потребувало 6620 людей. Апарат штучної вентиляції легень знадобився для 256 пацієнтів.

 

Серед хворих 3349 – медичні працівники (22 померло).

 

25.05.2020

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