Внаслідок коронавірусу в Україні померло 617 людей.

Загальне число випадків коронавірусної хвороби зросло в Україні до 20 986. Упродовж минулої доби в лабораторіях підтвердили 406 нових випадків COVID-19.
Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я у неділю.
Внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померло 617 людей (минулої доби зареєстровано 12 смертей).
Одужало 7108 осіб.
Госпіталізації потребувало 6543 особи; апарат штучної вентиляції легень застосовували для 256 пацієнтів.
Серед інфікованих – 4069 медиків. 22 медпрацівників померло.
24.05.2020