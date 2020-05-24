Внаслідок коронавірусу в Україні померло 617 людей.

Плитники

Ілько ЛЕМКО

Ті, хто їздили до Києва чи Москви, на «балках» помічали, що мають цілком іншу термінологію. У нас завжди був Вайт, а не Уайт, Парпл, а не Пьорпл, як у росіян, і навіть не Перпл, як у англійців