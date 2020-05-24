Галицькі хроніки COVID-19: 24 травня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 3 725 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 58 нових інфікованих: 3 – в Івано-Франківській, 48 – у Львівській (зі 186 проведених ПЛР-тестів) і 7 – у Тернопільській області (проведено 296 ПЛР-досліджень). За даними ЦГЗ України, за добу одна людина померла на Тернопіллі та двоє – на Львівщині (про ці дві смерті у ЛМР повідомили вчора, померли чоловіки 72 і 74 років). Смертнісь від covid-19 в Галичині утримується на рівні 3,6%.

За увесь час пандемії у трьох областях загалом видужала 1 681‬ особа. За минулу добу – 49‬: 20 – у Тернопільській області, 12 – в Івано-Франківській і 17 – у Львівській.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

24 травня (09:30): 1115 випадків, 7 нових

м. Тернопіль – 2 особи

Збаразький район – 1 особа

Гусятинський район – 1 особа

Кременецький район – 2 особи

Шумський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:





24 травня (09:30): 1333 випадки, 48 нових

м. Львів – 27 осіб

Пустомитівський район – 3 особи

Сокальський район – 3 особи

Яворівський район – 1 особа

Дрогобицький район – 3 особи

Жовківський район – 3 особи

Жидачівський район – 1 особа

Стрийський район - 3 особи

м. Золочів - 4 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

24 травня (09:30): 1277 випадків, 3 нові

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 24 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.