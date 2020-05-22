Зеленський присвоїв "Героя України" загиблому комбатові.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання "Героя України" з удостоєнням ордена "Золота Зірка" командирові поліцейського батальйону спеціального призначення "Луганськ-1" Сергію Губанову, який загинув під час виконання бойового завдання у Новоайдарському районі на Луганщині.

Президент підписав указ 21 травня, поінформувала пресова служба ОП.

"Ми втратили легендарного командира батальйону «Луганськ-1». Сергій Губанов був одним з тих луганських міліціонерів, які навесні 2014-го не зрадили присязі на вірність Україні. Він мріяв, щоб над Луганськом знову замайорів синьо-жовтий прапор. Настане день, і ця мрія обов’язково здійсниться", – сказав Президент.

Сергій Губанов загинув приблизно о 21:30 неподалік Трьохізбенки внаслідок спрацювання міни.

"Мені здається, безстрашнішої людини я не зустрічала, – згадує військова волонтерка Ольга Решетилова у Facebook. – Він міг отримати будь-які посади і вже сидіти в міністерстві, але справою його життя було повернути свій Луганськ. Він міг би обмежитись блокпостами і не паритись, але не міг бути не на війні, поки йде війна".

Зі спогадів Решетилової, комбат "жив війною" і "завжди йшов першим".