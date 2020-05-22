Завтра у Львові попрощаються із захисником Луганського аеропорту Сергієм Тимощуком.


Завтра, 23 травня, о 10:00 на території 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ у Львові (вул. Стрийська, 88) відбудеться ритуал прощання із загиблим військовослужбовцем Сергієм Тимощуком. Про це повідомили на fb-сторінці бригади.

 

 

Майже шість років 18-річного десантника Сергія Тимощука вважали зниклим безвісти. Наприкінці літа 2014-го військовослужбовець перестав виходити на зв’язок, перебуваючи в районі проведення антитерористичної операції, в Луганському аеропорту.

 

У лютому 2020 року противник передав українській стороні останки солдата. Останки Сергія Тимощука ідентифікували завдяки ДНК-експертизі. Виявилося, що воїн загинув 31 серпня 2014 року під час оборони аеропорту «Луганськ».

 

Сергій Володимирович Тимощук народився 16 вересня 1995 року. Проходив військову службу за контрактом на той час у 80-й окремій аеромобільній бригаді на посаді номера обслуги гаубично-артилерійського дивізіону.

 

Поховають воїна 24 травня у місті Славута Хмельницької області, звідки він родом.

 

 

Усіх, хто долучиться до ритуалу прощання із загиблим воїном, просять дотримуватися протиепідемічних заходів.

 

22.05.2020

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