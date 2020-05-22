Дипломати завадили продажу з аукціону унікального скарбу, знайденого на Тернопіллі.

Завдяки втручанню українських дипломатів вдалося не допустити продажу з аукціону в Німеччині фрагментів унікального скарбу, знайденого торік на Тернопіллі й контрабандою вивезеного за межі країни. Нині речі зняли з продажу, а за справу візьмуться правоохоронні органи. Про це повідомили в Українському національному комітеті Міжнародної ради музеїв (ICOM Ukraine).

Фото: facebook.com/icom.ukraine

«Унікальний комплекс срібних речей римського часу, до якого входили фрагменти посуду та ще кілька предметів, орієнтовно в листопаді 2019 року знайшла на Тернопільщині особа, яка ховається під ніком Vovan та яку ще потрібно встановити. 29 листопада інформацію про цю знахідку оприлюднили в інтернеті, а вже 8 грудня 2019 року скарб було продано на сумновідомому сайті, через який неодноразово продавали археологічні пам’ятки, що в подальшому опинялися за кордоном», – розповіли в ICOM Ukraine.

Фото: facebook.com/icom.ukraine

18 травня 2020 року український археолог і пам’яткоохоронець Максим Левада оприлюднив інформацію про те, що дві найяскравіші речі з цього унікального комплексу виставлені на одному з німецьких аукціонів старожитностей у вигляді двох окремих лотів. При цьому зловмисники вказали, нібито обидві знахідки походять «із приватної колекції з Південної Німеччини і відомі на артринку з 1970-80 рр.».

Фото: facebook.com/icom.ukraine

Оскільки Міністерство культури за останні пів року не надавало дозволу на вивезення цих пам’яток, мова про контрабанду культурних цінностей, за що передбачено відповідальність відповідно до ст. 201 ККУ.

Продаж речей з аукціону мав відбутися 25 травня. Після аукціону шанси повернути їх до України майже зникали. Проте в справу втрутилися українські дипломати в Німеччині й особисто міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, якому надали інформацію про цей скарб.

Фото: facebook.com/icom.ukraine

Відтак аукціон погодився зняти речі з продажу і на час перевірки не повертати їх власникові. Крім того, українські дипломати активно працюють із правоохоронними органами ФРН, щоб запустити офіційні процедури повернення незаконно вивезених пам’яток.

Цей скарб, без перебільшення, є унікальним. Він датується третім століттям н. е. – часом економічних труднощів, коли вартість і значення металу стали важливішими за естетичну красу предметів, виготовлених з нього. У цей час Римська імперія використовувала рублене срібло як дипломатичний інструмент для виплати подарунків або субсидій певним групам «варварів». Також його могли використовувати як форму військової оплати найманцям з-за кордону, які служили Риму. Подібних речей немає в жодному українському музеї.

Фото: facebook.com/icom.ukraine

«Знахідка, про яку йдеться, є прекрасним прикладом саме такого скарбу, що містив рублене срібло, і яка, ймовірно, потрапила безпосередньо з римського світу в Україну. Таким чином, скарб може бути важливим свідченням римських стосунків з давнім населенням на території України і є одним з найдавніших доказів такого дипломатичного використання срібла», – наголосив генеральний директор Національного музею історії України, доктор історичних наук Федір Андрощук.

За його словами, аналог подібного скарбу було знайдено в Шотландії. Українська знахідка фактично є «дзеркальною» крайньою точкою виявлення рубленого римського срібла на сході Європи, що надає цьому комплексу загальноєвропейського значення.

Фото: facebook.com/icom.ukraine

Розуміючи унікальність і важливість цього скарбу, з поліцією Баварії зв’язався відомий британський археолог, фахівець з цього періоду д-р Фрезер Хантер (Національний музей Шотландії). Він попросив допомогти з поверненням незаконно вивезених археологічних знахідок до України. Крім того, з баварською поліцією сконтактувався д-р Давид Вігг-Вольф (Романо-Германська Комісія, Німеччина). ІКОМ України теж спрямував відповідні пояснення. Але для реакції аукціону та правоохоронних органів Німеччини було потрібне саме офіційне втручання з України. Тож залучення дипломатів дає сподівання на те, що речі не тільки потраплять до одного з українських музеїв, а й будуть повернуті до наукового контексту, – зазначив пан Андрощук.

Президентка ІКОМ України, генеральна директорка Національного музею мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків Катерина Чуєва додала, що повернення археологічних предметів, які були незаконно вивезені, – це, на жаль, надзвичайна рідкість. А внаслідок масштабного грабунку археологічних обʼєктів Україна щороку втрачає тисячі унікальних речей, які могли б стати окрасою будь-якого музею та відкривати людям таємниці давньої історії.

«Проте ми цю історію зараз втрачаємо. Держава має кардинально переглянути своє ставлення до захисту культурної спадщини. Це комплексне питання, яке включає і компоненти просвітництва, і ефективну роботу правоохоронців. Головне – має нарешті запрацювати система органів охорони пам’яток, яка зараз фактично перебуває у розібраному стані», – наголосила вона.