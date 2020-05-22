На Донбасі загинув воїн; семеро – із травмами і пораненнями.

 

Упродовж минулої доби внаслідок обстрілів на Донбасі загинув один український захисник; двоє отримали поранення, а п’ятеро – бойові травми. Загалом, 21 травня російські сили семикратно порушили режим припинення вогню.

 

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", – ідеться у повідомленні штабу ООС.

 

Згідно з інформацією штабу, окупанти вели вогонь біля Широкиного, Павлополя, Старогнатівки, Авдіївки та Богданівки з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 

 

Біля Кримського, Трьохізбенки противник використовував міномети. 

 

"На жаль, минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Україна втратила одного мужнього захисника, двоє воїнів отримали поранення та ще п’ятеро – бойові травмування", – нагадали у штабі.

 

22.05.2020

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