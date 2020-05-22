Цьогорічну премію імені Георгія Ґонґадзе отримав публіцист і телеведучий Павло Казарін.

 

Переможцем Премії імені Георгія Ґонґадзе 2020 року став Павло Казарін, публіцист і телеведучий.

 

Про це повідомляє "Українська правда".

 

 

"Коли з’явився інтернет, всі думали, що це буде спілкування всіх з усіма, що цензури не буде, – сказав Казарін, коли отримав нагороду. – Але ми опинились у ситуації, коли фріки можуть об’єднуватись, коли кожен опиняється у власній теплій інформаційній ванні. Ми живемо у просторі конкуренції контенту, коли зрада продається краще за перемогу. Перемагати у більшості – легка справа, а перемагати у меншості – це, можливо, і є та справа, якій можна присвятити життя".

 

Разом з почесною нагородою журналіст отримає 100 тисяч гривень.

 

"Є тексти розумні, є порожні – а є тексти Павла Казаріна, які практично неможливо не впізнати. Вони оригінальні не лише побудовою речень, а скоріше інтелектуальною глибиною і, водночас, легкістю думки. Павло Казарін є тим журналістом, стукіт серця якого, як і серця його живих і своєчасних текстів, збігається з ритмом нелегкого сьогодення нашої країни. Для мене це найважливіша оцінка номінанта на таку нагороду, як Премія пам'яті Георгія Ґонґадзе", – сказав член капітули премії, релігієзнавець, письменник і член Українського ПЕН Ігор Козловський.

 

Фіналістами цьогорічної премії також були засновник "Телебачення Торонто" Роман Вінтонів (Майкл Щур) і засновник проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко. 

 

Вперше у 2019 році премію отримав журналіст Вахтанг Кіпіані.

 

До капітули премії цього року ввійшли: дружина Георгія Ґонґадзе, журналістка, головна редакторка і керівниця Української служби "Голосу Америки" Мирослава Ґонґадзе; президент Українського ПЕН, письменник Андрій Курков; журналістка, співзасновниця та власниця видання "Українська правда" Олена Притула; меценат Премії та представник powered KMBS Alumni platform Микола Сушко; письменниця, правозахисниця Лариса Денисенко; засновник "Історичної правди" та Музею-архіву преси, перший лауреат Премії імені Ґонґадзе Вахтанг Кіпіані; релігієзнавець, письменник Ігор Козловський; правозахисник, публіцист, віцеректор Українського католицького університету у Львові Мирослав Маринович; співзасновниця та головна редакторка видання "Дзеркало тижня" Юлія Мостова. 

 

Серед критеріїв для висунення кандидатів: 

інноваційність;

значний внесок у розвиток жанру чи журналістського середовища;

професійність і компетентність.

 

Премію імені Георгія Ґонґадзе присуджують журналістам, які слідують принципам та цінностям незалежної журналістики, демонструють професійність, компетентність, інноваційність, створюють матеріали, що приводять до вирішення або розуміння певних проблем у суспільстві та змін у країні, а також роблять суттєвий внесок у розвиток медіасередовища в цілому.

 

Георгій Ґонґадзе – опозиційний журналіст, засновник та перший головний редактор інтернет-видання "Українська правда". Він зник 16 вересня 2000 року в Києві. У листопаді того ж року в лісі у Київській області знайшли обезголовлене тіло, яке, за висновками експертизи, могло належати журналісту.

 

Журналіста поховали у Києві 22 березня 2016 року. Замовників вбивства досі не знайшли. 

 

22.05.2020

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