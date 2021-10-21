Партія Президента взялася нав'язувати гостей Суспільному мовнику.

Національна суспільна телерадіокомпанія України назвала неприпустимим нав'язування у прямий чи опосередкований спосіб складу учасників токшоу "Зворотний відлік" політичними партіями.

Про це йдеться у заяві НСТУ, опублікованій на тлі заяви співавторки програми "Зворотній відлік" Мирослави Барчук про тиск із Офісу Президента.

"Склад учасників формується за принципом дотримання журналістських стандартів неупередженості, збалансованості й представлення позицій усіх сторін суспільної дискусії на визначену тему", – йдеться у заяві.

НАСТУ наголосила: те, що у програмі "Зворотній відлік" 18 жовтня не було представників партії "Слуга народу" — це не рішення редакції, а рішення представників парламентської фракції. На Суспільному зазначили, що депутатів від фракції "СН" запрошують регулярно.

"Редакційна політика Суспільного мовника формується шляхом невтручання влади, бізнесових, неурядових та громадських організацій, що гарантується частиною другою статті 3 закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України". Редакція токшоу "Зворотний відлік" завжди самостійно обирає теми та запрошує учасників обговорення до студії", – зазначили у компанії.

18 жовтня після Сергій Лещенко (був такий журналіст) після згаданого етеру опублікував на своєму каналі відео, в котрому звинуватив "Суспільне" у заанґажованості.

"Абсолютно заангажоване, по-перше. Мова не йде про жоден баланс думок, у студії не було жодного представника тієї сили, на адресу якої були всі претензії. Не було ні представника влади, ні "слуг народу", нікого не було", - заявив Лещенко.

На початку токшоу ведуча Мирослава Барчук звернулася до глядачів і сказала, що вони напевне помітили у студії відсутність представників монобільшості. З її слів, команда програми кілька днів намагалася запросити народних депутатів від "Слуги народу". «Це було безрезультатно, оскільки пресслужба франкції, а також народні депутати виставили умову, щоб не було на ефірі Гео Лероса, якого ми вже до того запросили. Так само як і минулого понеділка ми повторюємо, що будь-які ультиматуми чи вимоги до нашої редакції ми сприймаємо як тиск на редакцію. І шкодуємо, що представники влади не будуть сьогодні на нашому ефірі", – цитує Мирославу видання "Детектор медіа".

19 жовтня Мирослава Барчук заявила про тиск із боку Офісу Президента України.

"Обслуговуючий персонал Андрія Єрмака звинуватив ток-шоу "Зворотний відлік" у недотриманні журналістських стандартів (відсутність балансу думок учора в студії). Я б не зважала на це інформаційне кілерство від анонімних телеграм каналів і колишніх журналістів, якби вони не були симптомом набагато серйознішої проблеми. По-перше, офіс президента давно і жорстко контролює присутність на ефірах народних депутатів від фракції «Слуга народу». Кандидати на ефіри узгоджуються з контактною особою Михайла Подоляка в ОП... По-друге, останнім часом ОП висуває нашій редакції умови і ставить ультиматуми щодо присутності "слуг народу" на ефірах», – написала Мирослава Барчук у Facebook.

Зі слів Барчук, 11 жовтня із Офісу Президента надійшов ультиматум, що в програмі на тему енергетичної безпеки "будуть присутні або двоє «слуг» (обидва не експертні), або жодного". "Ми вирішили ультиматумів не приймати і запросили Людмилу Буймістер, яка вже не підкорялася вказівкам ОП", – зазначила ведуча.

Перед етером 18 жовтня з’явився новий ультиматум - "слуги" (двоє) прийдуть на ефір лише за умови, якщо редакція відмовить раніше запрошеному Гео Леросу".

"Я в професії давно, чудово пригадую, як все починалось у 2010, коли спочатку Ганна Герман визначала гостей на каналах, потім ведучих цих каналів, потім просто забирали ліцензії в опозиційних телеканалів, а потім сталася катастрофа. Тому я закликаю колег не піддаватись тиску і вголос говорити про випадки тиску і шантажу", - резюмувала Барчук.

Президент України Володимир Зеленський не повірив у те, що його підлеглі здійснювали тиск. Він назвав позицію мовника "хайпом".

"В цілому дивно виглядає, що державне телебачення має тиск з боку держави. Депутати відмовилися? Я думаю, це хайп. До чого тут ми? Ми нічого не узгоджували. Тим більше Суспільному. Депутати свободні люди, самі вирішують ходити, чи ні", - заявив Зеленський під час брифінгу в Золотоноші, повідомляє сайт "Суспільне Новини".