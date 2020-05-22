США виходять з Договору про відкрите небо.

Вашінґтон пояснив своє рішення тим, що Росія брутально порушує умови Договору.

США ухвалили рішення вийти з Договору про відкрите небо (Open Skies Treaty), звинувативши Росію в неодноразовому порушенні його умов. Про це повідомив державний секретар США Майк Помпео. У своїй заяві, опублікованій на сайті Державного департаменту США, Помпео перераховує безліч прикладів порушення Росією умов договору. Зокрема, він стверджує, що російська армія використовувала прольоти над територією США для наведення своєї високоточної зброї на стратегічно важливі американські і європейські об'єкти.

«Замість того, щоб використовувати Договір про відкрите небо як механізм для зміцнення довіри і впевненості за дотримання відкритості у військових питаннях, Росія таким чином перетворила угоду в інструмент залякування і погроз, зробила його продовженням своїх озброєнь», – наголосив Помпео, слова котрого цитує телерадіокомпанія ВВС.

Окрім того, в числі претензій, висунутих державним секретарем США, названо відмову Росії дозволити спостережні польоти в 10-кілометровому коридорі уздовж кордону самопроголошених Абхазії та Південної Осетії. За словами Помпео, таким чином Москва «намагається просувати свої оманливі твердження, що ці окуповані Росією території є незалежними державами».

Також Вашінґтон обурений наданням аеродромів для заправки літаків, які здійснюють польоти в рамках договору, на летовищах, розташованих у Криму, який США і більшість країн світу вважають територією України. «Це теж спроба просунути свої твердження про незаконну анексію півострова, з якою США не погоджуються і ніколи не погодяться», – сказано в заяві.

І нарешті, США не задоволені тим, що Росія запровадила обмеження на польоти над Калінінградом. За твердженням Помпео, на цій території зосереджена значна кількість російської зброї, в тому числі ядерні ракети ближнього радіуса дії, націлені на країни-члени НАТО.

Глава Держдепу уточнив, що в п'ятницю, 22 травня, США передадуть всім сторонам офіційне повідомлення про вихід з договору і через шість місяців вже не будуть пов'язані його умовами. «Разом з тим, ми можемо переглянути своє рішення про вихід в тому випадку, якщо Росія повернеться до повного дотримання умов договору», – зазначив Помпео.